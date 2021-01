Byas sjekker: Foodora-/Wolt-ansatte på Bysykler: Er det greit?

Da jeg forteller Schou om bruken av bysykler blant Wolt-ansatte, sier hun at hun ikke visste noe om det. Hun forstår at bysyklene ikke er ment for bruk av ansatte i Wolt mens de er på jobb, og sier:

Vi vil gjerne hjelpe Kolumbus dersom de ikke vil at syklene skal bli benyttet av Wolt-syklister.