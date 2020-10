Byas StoryCard Logo Ny podkast fra Byas: Hør folk fortelle om sine verste smeller Det som først var et sinnssykt flaut og kjipt øyeblikk, kan bli en veldig morsom historie. Disse får du høre i Byas’ nye podkast «Smellen». Håvard Tanche-Larsen Knutsen Av Publisert 29. oktober, kl. 15:25 Se for deg at du tisser på deg i fadderuka. Hvordan kan du rette opp et slikt førsteinntrykk? Noe av det verste man kan gjøre når man går på en smell, er å gjemme det bort. Tenk så mye glede historien din kan gi til noen andre. Sindre Reinholt, programleder i «Smellen» Kristian Jacobsen

Siden slutten august har Byas-redaksjonen vært på jakt etter pinlige øyeblikk som du både kan le og lære av.

Dette har blitt til en podkast som du kan høre allerede på søndag, 1. november. Da publiseres de to første episodene.

– «Smellen» er en podkast for de yngste i målgruppa vår - altså dem mellom 18 og 25. Men jeg tror også at folk som er eldre enn dette vil like den også, sier Byas-redaktør, Tone Pedersen og fortsetter:

– Kort fortalt tror vi at målgruppen trenger å senke skuldrene litt og få litt pause fra prestasjonsjaget. Alle kan jo kjenne seg igjen i det å føle at man har tabbet seg skikkelig ut. Og det er godt å vite at man ikke er alene.

Dette er Byas-redaksjonen. Fra venstre: Sindre Reinholt, Håvard Tanche-Larsen Knutsen, Tone Pedersen og Ebba Schjølberg Eiring. FOTO: Kristian Jacobsen

Eksperter og folk ute på by’n

Etter at vi har fått høre den mer eller mindre pinlige historien, diskuterer programleder i «Smellen», Sindre Reinholt, temaet i studio sammen med eksperter. I slutten av hver episode ringer vi opp igjen personen som tabbet seg ut, for å høre hvordan det gikk med han eller henne i ettertid.

I forkant av innspillingen har har vi også vært en tur på byen. Her løses det verdensproblemer hver eneste helg, og «ekspertene» utenfor Burger King rundt midnatt kommer med sine synspunkter på saken.

Daglig leder ved Rolfsen, Lise Bjørnsen, og avdelingsleder i PSS Securitas i Rogaland, Kristoffer Daldorff, er med som eksperter i en framtidig episode av «Smellen». FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det er helt sykt gøy å prate med folk som er litt gode i gassen. Blant annet var det en som fortalte at om man prøver seg på en venninna har et godt øye til, må man kjøpe kebabpizza som plaster på såret, sier Reinholt og ler.

– Det handler om å være der målgruppen er. I tillegg er dette noe som gjør at podcasten skiller seg ut fra andre. Da vi sendte ut de første episodene til testlytting, var også dette noe vi fikk mest positive tilbakemeldinger på, sier Pedersen.

Det er et ordtak som sier at man får sannheten av små barn og fulle folk, men det å ha med ting som er blitt sagt av sistnevnte i en podkast fører også med seg noen etiske problemstillinger.

– Vi kan understreke at vi ringer opp alle vi har snakket med etterkant, og får godkjenning til å bruke det de har sagt, sier Pedersen.

Podkasten «Smellen» lanseres 1. november. FOTO: Illustrasjon: Kristine Lie Øverland

Aldri for kleint

Nye episoder av «Smellen» kommer ut hver søndag helt fram til jul. Reinholt, som de siste to månedene har snakket med folk som har gått på alle slags smeller, synes ikke en historie er for klein til å deles.

– Det er viktig at ting skal være litt kleint. Til og med de kleineste tingene blir gode historier om man bare eier det, sier Reinholt.

– Hva er din verste smell?

– Jeg har gått på utrolig mange smeller. Min all time low var kanskje da jeg låste meg fast i bagasjerommet på en bil i Nord-Sverige, og jeg tror den kunne glidd rett inn i denne podkasten, sier han og ler.

Hør teaseren her: