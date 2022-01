Aktuelt Restaurant Dette spisestedet skal åpne i Sandnes: – Håper på en varm mottakelse! Fly Chicken-gründerne er storfornøyd etter åpningen i Stavanger i høst, og åpner nå enda et spisested på Nord-Jæren. Publisert: 08. januar 2022, 19:00 Christine Andersen Johnsen

Fly Chicken åpner i første etasje på det nye Øglændkvartalet i Erling Skjalgsons gate.

– Vi digger Sandnes, og syns byen har en spennende matscene og kule tilbydere, sier Fly Chicken-gründer Amanda Kausland til Byas.

Fly Chicken planlegger nemlig å åpne sitt andre spisested på Nord-Jæren denne våren. Den første åpnet i Pedersgata i Stavanger i slutten av september i fjor.

– Vi er veldig takknemlige for oppmøtet og responsen i Stavanger! Vi har også et dedikert team som gjør en god jobb. Det er viktig, sier Kausland.

Gründerparet Carl Fredrik Nordberg Schjøtt-Falster (31) og Amanda Kausland (31) står bak konseptet «Fly Chicken».

Fritert kylling på menyen

Restauranten i Sandnes blir den tiende i Norge. Hovedingrediensen på menyen til Fly Chicken er fritert kylling.

– Jeg verdsetter et digg fast food-måltid, og savnet fritert kylling. Da utviklet ønsket seg om å starte et fried chicken konsept i Norge, med fokus på kvalitet og bra råvarer, sa gründer Carl Fredrik Nordberg Schjøtt-Falster til Byas i høst.

Kyllingen kan du få i for eksempel brioche eller croissant, eller som rene kyllingvinger eller lår.

Som i Stavanger, blir det også arkadespill i lokalet. Dette er noe Fly Chicken har i de fleste av lokalene sine. Målet er å dra kundene tilbake til en tid hvor alt var litt mer «chill», sier gründerne.

Inn i Øglændkvartalet

Fly Chicken blir en av flere aktører som skal inn i bygget i Erling Skjalgsons gate 2 i Øglændkvartalet, som etter planen skal stå klart i mars i år.

Øglændkvartalet begynner å ta form. I første etasje blir det næringslokaler, mens det i etasjene over blir leiligheter.

Hele første etasje i bygget skal være næringslokaler, mens det i etasjene over blir leiligheter.

– Vi satser på å åpne i slutten av mars, avhengig av ferdigstillelse av lokalet, sier Kausland, og legger til:

– Vi håper på en varm mottakelse! Det blir spennende, og lokalet blir «superfly».

