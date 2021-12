Aktuelt Aftenbladet ung Raser mot UiS: – Kan bli smittet og måtte feire jul alene i karantene Studenter reagerer på at UiS fremdeles ikke har gjort om skoleeksamen til hjemmeeksamen. De frykter å smittes i eksamenslokalet, og å måtte feire jul alene i karantene. Publisert: 10. desember 2021, 11:06 Christine Andersen Johnsen

Tor-Arne Vikingstad

Emilie Olsen, Silje Nygård og Karoline Bjørnsen frykter å dra med seg smitte fra eksamenslokalet og hjem til familiene sine i julen.

– Det går flere rykter om at studenter kommer til å møte på eksamen selv om de er syke, og vi er veldig redde for at dette skal skje, og at vi da selv blir smittet og må feire jul alene i karantene, sier Karoline Bjørnsen, som er andreårsstudent på barnevernsstudier ved Universitetet i Stavanger, og får støtte av sine medstudenter, Silje Nygård og Emilie Olsen.

De tre, og resten av deres klasse, skal ha skoleeksamen på UiS den 20. desember.

Byas skrev tidligere denne uka om studenter på Jodel som truer med å møte opp på eksamen med luftveissymptomer. Ved sykdom har UiS bedt om at man holder seg hjemme, bruker egenmelding og melder seg opp til utsatt eksamen (konteeksamen).

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, påpeker at myndighetene har gitt tydelig beskjed om at alle skal holde seg hjemme med symptomer. Les hele svaret fra UiS lenger nede i saken.

Over hele landet har studenter reagert på at studiestedene lar skoleeksamener gå som normalt. VG skrev torsdag om student-storm mot NTNU, og Universitas har snakket med studenter ved UiO og OsloMet som reagerer på at det avholdes skoleeksamen.

Ifølge Khrono har alle universiteter og høyskoler på vest- og østlandet bestemt seg for at eksamener gjennomføres som planlagt, foruten Universitetet i Sørøst-Norge og Handelshøgskolen BI som gjør alle planlagte skriftlige skoleeksamener om til digitale hjemmeeksamener.

– Synd på studenter som skal hjem til jul

Barnevernsstudentene forteller at de har erfart at flere studenter har møtt opp syke gjennom hele høsten, på grunn av krav om en viss grad av tilstedeværelse på forelesninger for å kunne gå opp til eksamen.

– Senest denne uka var vi i en forelesningssal hvor det var så voldsomt med hosting, snufsing og nysing at en stor del av klassen valgte å gå etter første time fordi det ikke føltes trygt, sier Bjørnsen.

Hun mener derfor det er stor sannsynlighet for at studenter vil møte opp syke på eksamen.

Karoline Bjørnsen har hørt rykter om at studenter med luftveissymptomer vil møte opp på eksamen.

– Jeg syns synd på de studentene som kommer fra andre deler av landet og som kanskje ikke har så stort nettverk her. Vårt første studieår var preget av koronarestriksjoner, og nå kan de risikere å havne i karantene i jula, og ikke få reise hjem til familiene sine, sier Olsen, men legger til at hun selv bor nært familien og får truffet dem hele tiden.

– Bør gjøre det de kan

– Vi vet at vi også kan smittes på butikken eller andre plasser, men når man sitter i et eksamenslokale i seks timer virker risikoen stor, særlig hvis folk skal møte opp syke. Det føles utrygt, og så er det så unødvendig, sier Olsen.

– Det er heller ikke bare skolens ansvar å ivareta smittevernet. Men de bør gjøre det de kan, mener hun.

Emilie Olsen sier at hun opplever det som utrygt å møte opp på skoleeksamen.

Studentene tror at mange vegrer seg for å være borte på eksamensdagen, fordi konteeksamen vil havne midt i praksisperioden deres. Nygård sier at hun forstår studentene som vurderer å møte opp syke:

– Jeg kunne nesten vurdert det selv dersom det hadde skjedd med meg. Det føles ikke som man har så mye valg, når alternativet er å ta konteeksamen midt i praksisperioden. I tillegg vet man at konteeksamen blir vanskeligere, fordi det er lenge siden du gikk på forelesningene, sier hun.

Silje Nygård sier at hun selv kunne vurdert å møte opp med luftveissymptomer på eksamen, når alternativet er å konte midt i praksisperioden.

– Vi undrer oss over hvorfor skolen har vurdert at vi må ha skoleeksamen når det strengt talt ikke er nødvendig. Vi trenger en redegjørelse på hva dette faglige grunnlaget er som trumfer over risikoen det setter oss studenter i ved at vi må møte opp fysisk for en skoleeksamen, sier Bjørnsen.

Hun mener at UiS burde for å lette trykket som nå er i helsesektoren.

– I tillegg til dette med smitte så er det jo en ekstra stressfaktor at vi har fått beskjed om at skoleeksamen plutselig kan bli endret til hjemmeeksamen helt frem til kvelden før eksamensdato, sier hun.

– Ingen skal møte opp syke

Aftenbladet har spurt prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, om det er riktig at eksamensformen kan endre på kort varsel, og hva UiS mener om bekymringen. Eggen har ikke besvart dette ovenfor Byas.

– Vi har generelle regler som vi har redegjort tidligere, sier Eggen, og sikter til svarene hun ga i artikkelen i Byas tidligere denne uka.

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, påpeker at studentene må foreta sine egne valg.

– Slike ulike problemstillinger kan vi ikke besvare på et generelt grunnlag. Det er opp til fakultetene å gjøre de vurderinger som skal gjøres når det gjelder endring av eksamensform. Ingen studenter skal møte opp dersom de ikke er friske. Utover det er studenter voksne mennesker som må foreta sine egne valg. Våre nettsider oppdateres fortløpende, sier hun videre, og legger til:

– Alle som bor i Norge har fått tydelig beskjed fra våre myndigheter om at de skal holde seg hjemme ved slike symptomer. Våre studenter inkludert. Det er rutiner for å registrere seg syk. Dersom de møter opp, er det studentene som ikke tar tilstrekkelig hensyn til smittevern.

Studentorganisasjonen: – Har hatt møte med UiS

Eira Aas Eide, leder av studentorganisasjonen Stor, forteller at organisasjonen har fått flere henvendelser denne uka. Hun forteller at mellom 10–15 studenter har tatt kontakt:

– Meldingene dreier seg om bekymring for gjennomføring av skoleeksamen. Det handler mye om at man vil reise hjem til jul, sier hun.

– Hva gjør dere med henvendelsene?

– Vi har vært i møte med UiS, og de er opptatt av at smitteverntiltakene som nå gjelder på eksamensgjennomføringen er trygge. I tillegg er de opptatt av forutsigbarhet for studentene. I fjor fikk de kritikk for at det ble uforutsigbart å endre eksamensform.

Leder av studentorganisasjonen i Stavanger (Stor), Eira Aas Eide, forteller at de har fått henvendelser fra flere studenter denne uka, som er bekymret for å ta med smitte til familiene i jula.

– Studentene mener det blir langt mindre forutsigbart dersom eksamensformen må endres på enda kortere varsel?

– Jeg forstår jo det, og jeg forstår bekymringen. Men fra regjeringen sin side fremstår det ikke som de mener at eksamen er en stor trussel, og UiS har forholdt seg til de smittevernrådene som er, sier hun, og legger til at hun også har snakket med studenter som har sagt at de overhodet ikke ønsker at skoleeksamener skal endres til hjemmeeksamen.

Nestleder for utdanning i Stor, Martin Solheim, påpeker at de har fått færre tilbakemeldinger i år enn i fjor, da studentene ønsket forutsigbarhet.

Kan måtte forskyve utdanningen

Ida Talas Engh og Miriam Olsen er en av mange sykepleierstudenter som nå sitter i eksamensforberedelsene.

– Jeg oppfatter det slik at mange er i samme situasjon. Vi er bekymret for å dra med oss smitte på eksamen, på jobb eller til familien i juletiden, sier Miriam til Aftenbladet.

Studenter med luftveissymptomer har ikke hatt mulighet til å møte på fysiske eksamener siden mars 2020. Studentene er blant flere som reagerer på at dette ikke er tatt høyde for i årets eksamensløp.

– Om vi hoster, risikerer vi å bli sendt hjem i eksamensdøren. Vi risikerer også at noen kommer til å prøve seg, selv om de ikke føler seg friske, sier Engh til Byas/Aftenbladet.

– Om vi får luftveissymptomer nå, risikerer vi å miste et eksamensforsøk. Om vi får en lignende situasjon på konteeksamen i april, blir noen nødt til å forskyve utdanningen sin, legger hun til.

SUS ber om hjelp – men er det verdt risikoen?

Torsdag ble det klart at SUS igjen trenger flere hender for å lette belastningen. Sykehuset håper å få tak i flere med helsefaglig utdanning.

Både Engh og Olsen jobber ved siden av studiene. De får dermed valget om å bidra i dugnaden eller prioritere studiene. Begge får melding om ledige vakter flere ganger om dagen.

– Jeg ønsker selvfølgelig å bidra, men tør ikke da en fysisk eksamen inntreffer om kort tid. Vi blir stående i en skvis, sier Engh.

Studentene avviser at enkelte studenter ønsker hjemmeeksamen for komfort eller eventuell juks. En hjemmeeksamen ville også gjort det lettere å bidra på jobb.

– Hjemmeeksamenen i fjor var langt vanskeligere enn en ordinær eksamen, med kortere tid og høyere strykprosent. Akkurat nå handler det om vår egen sikkerhet og de vi har rundt oss, sier Engh.

Olsen sliter med å forstå prioriteringen.

– Jeg syns det er merkelig at det forventes at vi skal ta vare på andre, samtidig som vi ikke føler oss ivaretatt i skolesammenheng. Det beste hadde vært å ha hjemmeeksamen, spesielt når vi ser at andre studier får det innvilget, sier hun.

