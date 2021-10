Aktuelt Ruten HELGÅ: Byfest, Daufødt og pop-up loppis Snart helgå! Her er noen nøye utvalgte helgetips til deg som ikke vet helt hva som skjer. Publisert: 21. oktober 2021, 19:00 Tor-Arne Vikingstad

Nå kan du booke «mal og drikk» på Det lilla galleriet i Fargegata

Denne guiden gjelder fra fredag til søndag 22.–24. oktober 2021.

Byfest på nye Ruten!

Kommunen (!) slår på den såkalte stortrommå, og inviterer til byfest i anledning en nyoppakket Ruten og at korona ikke er så stress lengre. Med alt fra Stangeland skolekorps til Tøfl skal Sandnes fylle sin stolthet med et heidundranes gratisarrangement. Kristian Arntsen aka Kissa Nissemann er konferansier. Blir det bedre? Nei, det blir det altså ikke.

Nye Ruten er klar for folkefest!

Drikk og mal

Det lilla galleriet åpner kunstnerateliéret i Fargegaten, med en klassisk «paint and sip». Grupper på 10 personer kan nå booke en kveld med kunst og cava, uten tidligere erfaring med penselen. Bobler og maling til helgå, kanskje?

Nederst i Fargegata finner du Det lilla galleriet.

Daufødt på Folken

Daufødt fikk Spellemannspris for debuten. Nå kommer et av Norges hardeste band til Folken og Stavanger lørdag 23. oktober. Etter et lite knippe singelutgivelser og sittekonserter slapp bandet debutalbumet "1000 Island" på Fysisk Format i september 2020. Bandet lover en musikalsk knyttneve du sent kommer til å glemme!

Daufødt fyller Folken på lørdag!

Pop-up loppis

Vintage og retro sko, dameklær og vesker fyller foajeen i Sandnes kulturhus på søndag. Kafé ROYA holder åpent

Vintagemarked i Sandnes i helgå!

Publisert: 21. oktober 2021, 19:00