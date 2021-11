Aktuelt byasbeste2021 TWAS er vinneren av #byasbeste sentrumsbutikk Den knapt ett år gamle butikken i Kirkegata har rukket å bli nominert to ganger, og denne gang stikker de av med seieren og blir #byasbeste sentrumsbutikk 2021. Sponset av: Publisert: 05. november 2021, 18:00 Oda Bjønnes Hanslien

Tonje Thorstad Kildal

Daglig leder, Ronny Edvardsen og eierne Aud Helen Eike Erdal og Ken Bakke er storfornøyde med å bli #byasbeste sentrumsbutikk. I armene til Bakke er butikksjef Joy.

– Det er fantastisk!

Det klappes og latteren ligger løst når Byas tar vinnerintervjuet med den oppglødde gjengen i Things with a story, eller TWAS. Den firbeinte butikksjefen Joy er mer opptatt av å lukte på buksebein, men virker fornøyd hun også.

Butikken åpnet i september i fjor og tilbyr produkter innen kontortilbehør, velvære, interiør, mat og accessoirer. Gjengen er veldig stolte og fornøyde med å ha vunnet kategorien.

– Vi har bare holdt på i litt over et år. Det viser at vi har gjort noe som byen har hatt lyst på. At vi har lykkes med det vi har gjort så langt, sier daglig leder Ronny Edvardsen, og legger til:

– Vi er en veldig levende butikk som hele tiden lager noe nytt, og det er kanskje det som har fenga folket. Jeg tenker det er en klapp på skulderen for at vi har jobbet beinhardt det første året og fått til noe.

– Folk har vært sultne

Butikken åpnet midt i pandemien, etter å ha prøvd seg som pop-up shop. Edvardsen forteller at de var litt skeptiske med timingen på grunn av verdenssituasjonen.

– Det viste seg at folk har vært veldig sultne på noe nytt og kanskje litt lei den triste og grå hverdagen. Det at det er veldig annerledes alt annet i Stavanger har gjort at det har gått veldig bra.

Etter et år sitter de igjen med mye læring, forteller eier Ken Bakke og ler.

– I starten ønsker vi å teste ut og finne ut hvordan dette universet her skal bli. Vi tester mye og gjør mye riktig, men og litt feil og det skal vi gjøre.

– Det var flotte kandidater som var nominert, så at vi skulle gå av med seieren her var stort for oss alle, sier Edvardsen.

Gjengen i TWAS er veldig opptatt av å samarbeide med lokale leverandører. De har blant annet samarbeidet med Veronica Simone Fjeld der de solgte studentboks, og nå selger de handlenett og t-skjorter med June Kommune på.

Det er vanskelig for dem å svare på hvorfor de tror akkurat TWAS vant, og drar fram at det var gode kandidater de konkurrerte med.

– Jeg tror at folk har fått en positiv opplevelse av denne butikken. Både av de som jobber her og av stemningen vi ønsker å skape når de kommer inn. Det er en annerledes butikk som byen trenger, som ikke er en kjede men en lokal nisjebutikk.