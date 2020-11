Aktuelt Mat og drikke Måtte stenge søsterrestaurant, men håpet lever fortsatt I forrige uke ble daglig leder i Garcia, Kristian Sevland nødt til å stenge ned Garcia-restauranten på Hinna. Nå satser han alt på det siste kortet han har på hånd. Publisert: 21. november 2020, 15:00 Sindre Reinholt

Kristian Sevland daglig leder i Garcia, håper restauranten overlever til januar. – Da har vi blitt lovet subsidier. FOTO: Sindre Reinholt

– Hva er det som gir deg håp?

– Noen av de som bor i naboblokka har vært innom tre dager på rad. Dette og mye annet gir meg motivasjon til å fortsette, forteller daglig leder av Garcia.

Satser i Østre-bydel

Han er lei de negative overskriftene, men de er vanskelige å komme utenom. Særlig for en bransje som lever av besøk, i en tid hvor alle oppfordres til å holde seg hjemme.

Det fikk han selv merke på kroppen. For ett år siden åpnet han Cerveceria by Garcia i Stadionparken på Hinna.

Lokalet var omringet av mange kontorbygg, og baserte seg i stor grad på bedriftene. Sevland opplyser at det har vært særdeles lite aktivitet siden så mange er på hjemmekontor.

– Det sto mellom om å legge ned begge stedene, eller satse på ett, og da ble de østre bydel, sier Sevland med et sukk.

Soufian Afallah jobbet tidligere på Garcia Cerveceria på Hinna. I stedet for å miste jobben da restauranten ble lagt ned, har han blitt satt til å lage en lunsjmeny i østre bydel. FOTO: Sindre Reinholt

Omstilling

På fire dager avviklet Sevland og gjengen i Hinna park, og utvidet åpningstidene i østre bydel.

Selvand forteller at de venter på en ny krisepakke for restaurantbransjen i januar, men at de først og fremst må fokusere på å overleve per dag.

– Nå åpner dørene klokka ti på dagen, og en enkel lunsjmeny blir servert fra klokka elleve, sier han.

F.v Soufian Afallah, Kenneth Jahnsen Collins og Kristian Sevland holder pizza-delen av kjøkkenet oppe til lunsj. - Menyen består av litt ulike pizzaer, panini og salater. FOTO: Sindre Reinholt

–Jeg drevet restaurant i snart 20 år. Synd om Covid-19 er det som skal gjøre slutt på det hele. Nå må vi brette opp ermet og stå ut den siste distansen. Vi kan ikke la et virus vinne, kan vi det?

