Uteliv og servering: Åpent eller stengt? Her er vår oversikt!

Byas-redaksjonen fikk flere meldinger fra lesere som ønsker seg dette: En oversikt over korona-endringer hos butikker, spisesteder og andre lokale bedrifter.

Og vi ville selvfølgelig hjelpe! 🤗 En oversikt over åpningstidene til butikker ble lansert i april:

Nå ser vi også at flere utesteder og spisesteder åpner opp (hurra for det!) - og flere har registrert seg i vår oversikt, men det er selvfølgelig plass til flere! 👇

Savner du din bedrift i oversikten? Ta kontakt med oss, så sender vi skjema til utfylling!

Alle nye skjemaer som sendes inn, må godkjennes først. Det kan derfor ta noe tid før nye bedrifter dukker opp i oversikten.

FAKTA: Flere spørsmål og svar om tjenesten Allerede registrert bedrift, og ønsker å endre? Se bekreftelsesmailen du fikk fra Google Skjemaer/Google Forms da du registrerte din bedrift, og velg «Endre svaret». Har du registrert flere bedrifter, får du én mail per bedrift. Vi kommer også til å sende ut påminnelse til e-posten du brukte ved registrering hver 14. dag, hvor vi spør om informasjonen om din bedrift er riktig. Godkjenner du ikke, vil din oppføring bli markert med «Opplysningen er eldre enn 14 dager». Hvilke bedrifter kan registrere seg? Alle bedrifter relevante for våre lesere innen kategoriene utesteder/konsertscene/butikker/spisesteder/takeaway samt frisør- og velværesalonger, i Sør-Rogaland er velkomne til å registrere seg. Det er imidlertid ingenting i veien for å registrere bedriften selv om den har stengt, og så oppdatere informasjonen ved eventuell gjenåpning. Jeg har registrert bedrift, hvorfor viser den ikke? Det kan skyldes at du nylig har sendt inn registreringsskjema og at dette ennå ikke er godkjent. Det vil ta noe tid, men burde ikke ta mer enn ett døgn i ukedagene. Forslag til forbedringer, feil eller mangler? Send en mail til tips@byas.no!

Byas/Aftenbladet gjør oppmerksom på at det er bedriftene selv som legger inn all informasjon og har ansvaret for å holde den oppdatert.

