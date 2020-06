Aktuelt Restaurant Fikk ikke åpnet det nye spisestedet, satser på foodtruck Ekteparet Elise og Arnt Skjerve har hatt hendene fulle etter at de for fire år siden åpnet Fortou Street Food i i Stavanger Øst. Med korona-utsatte utbyggingsplaner satser de nå på foodtruck! Publisert: 05. juni 2020, 19:00 Lone Sætre Journalist

Foodtruck-konseptet kalt Fôr gatemat beskrives som «Fortous nasty lillebror på fire hjul som både er frekk og rett på sak». Fra venstre: Daniel Vigdel Hansen driftsjef, Alexander Harestad Ljones og Arnt og Elise Skjerve eiere av Fortou. FOTO: Lone Sætre

I 2018 stakk Fortou av med tittelen #byasbeste take-away, og har siden den gang utvidet med bar- og matkonseptet «Tako».

Torsdag 4. juni åpnet det nye konseptet i Kvitsøygata. Fra torsdag til søndag vil «Fôr gatekjøkken» holde luken åpen og være klar for servering.

– Været hadde vi ikke med oss, forteller Elise Skjerve og ler, mens hun får levert en sandwich ut av den svarte foodtrucken parkert på Tou.

Tross regn og vind var de omtrent utsolgt da første dag var omme.

– Vi ønsket å utvide kundetilbudet. Vi er i stadig utvikling og tester ut nye konsepter. Fortou takeaway er generelt veldig travelt om sommeren, og da når vi noen kapasitetgrenser rett og slett. Med fullstappet park om sommeren, tenker vi at en foodtruck er den perfekte løsningen for at ting skal gå litt «smudere», forteller hun.

Måtte utsette utbyggingsprosjekt

Før koronapandemien hadde gatemat-takeawayen store planer.

– Vi hadde et massivt byggeprosjekt som måtte utsettes på grunn av korona. Vi skulle bygge ut et nytt stort produksjonkjøkken, og to nye steder her på Tou. Hvor lenge det er til disse planene kan bli gjennomført vet vi ikke helt enda, forteller Elise.

Takeaway-restauranten har hatt stor pågang i koronatider, og har klart seg greit tross forholdene.

– Det har gått så bra som en kan håpe på. «Tako» som vi åpnet i Ryfylkegata er litt mer berørt enn det Fortou har vært. Etter forholdene har det generelt gått rimelig greit. Jeg tror det handler om at vi har vært flinke til å tilpasse oss for å klare og drifte, sier hun.

Fortous kjøkken er ikke akkurat det største. I tillegg til å lage mesteparten av maten de serverer på et industrikjøkken på Storhaug, har de nå åpnet en foodtruck som skal gjøre prosessen enda raskere. Her forbereder Espen F. Klausen en banh mi mens Elise og Arnt Skjerve ser på. Bak, i oppvasken, står Sebastian Wietrzykowski og Thomas Peter. FOTO: Ragnhild Sofie Selstø

Ekteparet valgte å snu situasjonen til noe positivt.

– Vi fikk ikke åpnet det nye stedet slik vi hadde tenkt, men da prøver vi heller på foodtrucken og ser hvordan det går, legger hun til.

Tar oss tilbake til 90-tallet

Elise forteller at Arnt Skjerve, ektemann og tidligere landslagkokk, klekker ut ideene, så er hun sammen med de 16 andre fulltidsansatte med på å gjøre prosjektene mulig.

– Vi ønsker at kunden skal få en opplevelse av å være tilbake i tid med food trucken. En back to the 90's-vibe i ekte Fortou-ånd. På menyen blir det sandwich og hjemmelaget is med blant annet bacon. Det blir kvalitetsvarer fra lokale leverandører, sier hun.

Elise lover en større meny etterhvert - dersom konseptet slår an.

Satser på en travel sommer

– Tou er et veldig populært område om sommeren, med sjøparken og området i Stavanger øst. Dette kan være et fint tilskudd ved siden av alt som allerede skjer her, sier Elise fornøyd.

Planen er å holde åpent ut august. Om bilen blir et tilskudd av den mer permanente sorten, tar ekteparet etterhvert.

– Jeg synes vi er kule som gjør dette. Vi gleder oss til sommeren, og ser positiv på Fortou sin fremtid. Dette blir bra!

Publisert: 05. juni 2020, 19:00