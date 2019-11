De nominerte til #byasbeste frisør er klare!

Vi ba dere nominere #byasbeste frisør på Facebook, og det gjorde dere gitt! Over 870 lesere nominerte totalt 51 frisørsalonger, og vi har plukket ut favorittene deres (Takk for tellejobben <3).

Noen har vært nominert før, mens andre en nye i Byas-gamet!

Her kan dere lese mer om kandidatene og stemme på deres favoritt nederst i saken!

Aprés

Hvor: Lervigsveien 22, Stavanger.

Pernille Filippa Pettersen

I den gamle bestyrerboligen i Lervig ligger Après. En salong som skiller seg ut på flere områder, ifølge Trond Hansen, som har vært med siden oppstart i 2010.

– Vi har tatt konseptet «frisørsalong», tatt det fra hverandre og satt det sammen på en ny måte. Vi ønsker at Après skal være et hjem, hvor det er rolig og avslappet stemning og hvor kundene føler at de blir tatt godt vare på. Her har vi god tid, sier Hansen.

– Vi ønsker å tilby en opplevelse. Det er det du får når du kommer hit, sier Linda Normann.

Barokk Frisør

Hvor: Hetlandsgata 10, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

I 14 år har Åsbjørn Kvame vært med å drive Barokk. I år er de nominert til #Byasbeste for tredje gang.

– Det viser at kundene setter pris på oss og det vi har å tilby her på salongen, sier Kvame, som mener Barokk skiller seg ut fra andre frisørsalonger i byen. Vi prøver å ha annet interiør, vi utvikler egne teknikker innenfor frisørfaget og gjør vårt beste for å yte god service.

Beauté Fatale

Hvor: Holbergs Gate 31, Sandnes.

Stella Marie Brevik

Sammen med tre ansatte, inkludert hans høyre hånd, Kine Rønneberg (han hadde ikke overlevd uten henne, forteller han), driver Karsten Nordvik frisørsalongen i Sandnes sentrum.

På Beauté Fatale jobbes det helhetlig. I tillegg til salongen kan man også få tak i eksklusive duft – og sminkemerker.

– Det som gjør oss unike er at vi tilbyr ting ikke alle har. Samtidig tilbyr vi hele pakken: Duft, hud, hår og styling! Vi har også kunder fra hele Norge, og mine kunder er mer enn bare kunder. Her skal du føle deg velkommen, sier Nordvik.

Carpe Diem Frisør

Hvor: Torgveien 23, Stavanger

Stella Marie Brevik

Ikke langt fra kjøpesenteret Kilden ligger frisørsalongen Carpe Diem. Her har Merete Holmesland drevet salong i snart åtte år.

Hun tror kundene har nominert henne fordi de trives godt i frisørstolen.

– Tilbakemeldingene vi får er at vi har en god atmosfære i salongen, forteller Holmesland. – Kundene opplever god service og et godt miljø. Kundene kaller ofte stemningen for lun, legger hun til.

Meraki

Hvor: Langgata 67, Sandnes.

Privat

– Meraki er et gresk ordtak. Ordet betyr å gjøre noe med sjel, kreativitet og lidenskap – altså, vi tror på å legge igjen noe av oss selv i det arbeidet vi gjør, forteller Hege Skjelbred Egeland.

Hun driver Meraki i Sandnes sentrum. Kollegaen Julie Kelly forteller at frisørsalongen går bra, på tross av at salongen kun har vært oppe i litt over en måned.

Meraki samarbeider med klesbutikken Skjult (de er i samme bygg), slik at kunder kan gå frem og tilbake gjennom en delt dør i bygget mens de får en makeover.

– Vi vil skape en behagelig og rolig salong der kundene er familie, forteller Egeland.

Ombré Frisør

Hvor: Torgveien 15 A, Stavanger.

Stella Marie Brevik

I fjor vant frisørsalongen Ombré #byasbeste. Gjengen fra Hillevåg nominert også i år!

Salongen har snart vært oppe i åtte år og de ansatte blir stadig imponert over de trofaste kundene deres.

– Hvis jeg drar på ferie venter de på meg, forteller Hanne Lyster, frisør hos Ombré.

På Ombré tror de på å gjøre det lille ekstra. Hvis du blir tidlig eller sen, er de fleksible. Salongen er stor og åpen og dekket i treverk.

– Vi liker det naturlige, det vil vi bringe frem – vi fokuserer alltid på å få frem kundens naturlige skjønnhet, forteller eier Linn Eie-Olsen.

ORO Frisør

Hvor: Langgata 5, Sandnes.

Stella Marie Brevik

Oro åpnet i april, etter at Mona Aakre og Edith Heskje realiserte drømmen om å starte sin egen frisørsalong. Tiden etter åpningen har gått over all forventning. At kundene deres har stemt dem frem i #byasbeste, er de veldig glad for. De tar det også som et bevis på at de gjør noe rett.

– Oro betyr gull, så mantraet vårt er kvalitet. Kundene våre blir sett og ivaretatt, forteller Heskje.

De har allerede mange faste kunder, og ser på dem som familie.

Solange Frisør

Hvor: Pedersgata 12, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

– Vi ble nominert, jubler salong-eier Solange Sosa.

Sammen med datteren Ellen Sosa har de drevet skjønnhetssalong i Pedersgata de siste åtte årene.

– Vi var kjempespente på om vi ville bli nominert i år. Det er så utrolig kjekt å være med i konkurransen om å bli Byasbeste frisørsalong. Det betyr veldig mye for oss, og det er en liten seier i seg selv, sier Solange Sosa, som er tydelig på hvorfor Solange frisør skal vinne:

– Fordi vi er gode på det vi driver med, og fordi vi er en litt annerledes salong.

Studio Alf

Hvor: Herbarium kjøpesenter, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

I helt nye lokaler på Herbarium holder Studio Alf til. De har vært en del av frisørmiljøet i Stavanger i nærmere 40 år.

– Vår oppskrift er enkel: Kvalitet og trivsel. Vi har veldig fine rammer her i det nye lokalet, men det viktigste er å fylle rommet vi har med kunnskap, sier Erik Øgreid Hartvigsen, som er operativ leder.

– Å være nominert til #Byasbeste gir oss en bekreftelse på at vi har en stor kundekrets som er fornøyde. Vi er kanskje ikke den mest trendy salongen, men vi er en kvalitetssalong som brenner for faget.

Sueño

Hvor: Breigata 17, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

Sueño frisør er nominert til #Byasbeste frisør for femte år på rad. Det er like lenge som frisørsalongen har vært i drift i Breigata.

– Det må være et kvalitetsstempel, sier Alice Orstad, mens hun lett og ledig pensler inn farge i kundens hår.

Orstad har vært frisør hos Sueño siden oppstart.

– Vi har en utrolig kjekk salong, hvor vi kan by på god stemning. Vi ønsker at kundene våre skal føle seg hjemme her, og det tror jeg at de gjør.

Her kan du stemme:

Det er mulig å stemme frem til onsdag 13. november, klokken 10.00.

Her finner du en oversikt over fjorårets nominerte.

Hvem er #byasbeste frisør?