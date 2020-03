Aktuelt Eiendom Øivind Ekeland har kjøpt ny eiendom i Vågen for nærmere 60 millioner IKM Eiendom har solgt sjøhuset hvor Rabalder Bar og Garman holder til. Med på kjøpet følger også lokalene til XO Steakhouse. Publisert: 06. mars 2020, 16:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Det grønne sjøhuset på Skagenkaien er solgt. Andre etasje ble nylig pusset opp i forbindelse med at Rabalder bar flyttet inn og tok over lokalene til Ovenpaa. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Bygget består av solide leietakere som driver godt og vi håper i enda

større grad å kunne være med å løfte aktiviteten og driften for samtlige

som ligger i vårt kjerneområde, skriver Øivind Ekeland i en e-post til Byas.

Eiendommen han nå har tatt over inkluderer lokalene til Garman og den nye nattklubben Rabalder bar på Skagenkaien, samt lokalene til XO Steakhouse i Skagen 10.

– Vi ser på oss selv som aktive eiere og vi håper at vi kan bidra på en positiv måte til en enda bedre by. Det handler om fornyelse samt å ta godt vare på det som fungerer, skriver Ekeland.

Øivind Ekeland og IKM Eiendom ble enige om en avtale i desember i fjor. Nå har han offisielt tatt over eiendommen i Vågen. FOTO: Mari Wigdel (arkivfoto)

Taus om planer

Han ønsker ikke å fortelle om konkrete planer eller bekrefte kjøpesummen, men ifølge opplysninger Byas sitter på har Ekeland betalt i underkant av 60 millioner kroner for sjøhuset med tilhørende lokaler på baksiden.

Etter det Byas kjenner til ble avtalen mellom Ekeland og IKM Eiendom inngått like før årsskiftet, mens overdragelsen skjedde i månedsskiftet januar/februar. Avtalen innebærer at selskapet Skagen 10 AS legges inn under Ekelands eiendomselskap Bærebjelken AS.

Ifølge Brønnøysundregistrene ble Ekeland formelt styreleder i Skagen 10 AS den 27. februar.

Ekeland har over lang tid slått seg opp i utelivsbransjen i byen, men solgte unna mange av selskapene til danske Rekom våren 2019.

Byas har vært i kontakt med daglig leder i Rekom, Frederik Mygind, som sier at det danske utelivsselskapet ikke har noe med eiendomsinvesteringen å gjøre.

I tillegg til sjøhuset på Skagenkaien, følger eiendommen Skagen 10 med på kjøpet. Her holder XO Steakhouse til i dag. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Konfidensiell avtale

IKM Eiendom eier flere større næringseiendommer. Alt fra sentrumsnære lokaler til næringsbygg på Forus og Jæren.

Daglig leder i eiendomsselskapet, Åge Hodnefjell, bekrefter salget overfor Byas.

– Vi har en større portefølje med blant annet Tårngalleriet og Skagenkaien 1. Vi ser også på andre eiendommer i byen, så vi mener at det var strategisk riktig å selge nå, sier han.

– Hva legger du i strategisk riktig?

– Jeg ønsker ikke si mer enn dette. Det er en konfidensiell avtale, sier Hodnefjell.

Megler: Et godt kjøp

Det er eiendomsmegler Jone Thomassen i Thomassen Eiendom & Konsulenttjenester som står bak salget. Tross den høye summen, mener han det er to grunner til at Ekeland har gjort et godt kjøp.

– Først og fremst er det beliggenheten. Du kommer ikke nærmere hjertet av byen enn dette. Så kommer sjansen du har til å kjøpe en slik eiendom. Sjøhusene på Skagen er så å si aldri til salgs. Du får mest sannsynlig ikke en slik mulighet igjen, sier Thomassen.

Eiendomsmegler Jone Thomassen sier at han aldri har solgt en så dyr eiendom tidligere. Etter det Byas erfarer er prislappen i underkant av 60 millioner kroner, noe Thomassen mener er et godt kjøp. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Han forteller at det var flere som var interesserte i eiendommen, også selskaper fra andre byer. Thomassen legger til at det raskt ble klart at eierskapet skulle holdes lokalt.

– Den som kjøper et slikt bygg må kunne drive det. Ekeland har enorm erfaring, og da er det ingen andre som er bedre til å gjøre en slik jobb, sier Thomassen.

Tidligere har Thomassen solgt Askeland- og Narvesen-bygget i Stavanger sentrum til Askeland ur og smykker for 48,5 millioner kroner.

Skapertrang

Gjennom selskapet Bærebjelken AS har Ekeland nå to eiendommer på Skagenkaien: Lokalene til Beverly og Sportscafeen, samt lokalene til Garman og Rabalder bar.

Sjøhusene i Vågen er velkjente landemerker i bybildet. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I forbindelse med at Ekeland solgte store deler av sin utelivsportefølje til Rekom i fjor, fikk han blant annet eierandeler i det danske utelivsselskapet i retur.

Dette betyr at Ekeland nå leier ut lokaler til Beverly, Sportscafeen og Rabalder bar - utesteder som drives av Rekom - men som han selv har eierinteresser i.

– Jeg er drevet av trangen til å skape, og alle våre eiendomsinvesteringer gjøres fordi vi har tro på at vi kan være med å bidra til en positiv utvikling for Stavanger, samt å skape trygge, gode arbeidsplasser, skriver Ekeland.

