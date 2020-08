Aktuelt Næringsliv Denne sentrumsgaten styres kun av kvinner Andelen kvinnelige gründere øker. I Salvågergata i Stavanger styrer de hele gaten. Publisert: 04. august 2020, 15:00 Tor-Arne Vikingstad

I Salvågergata finner man Hverdagsgodt, RÛ-klinikken, Private Ink, Wanna Sushi og Holly Krivo Coaching. Alle startet, eid og drevet av kvinner. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

I 2019 var det 14 prosent kvinner som sto bak bærekraftige oppstartsbedrifter i Norge. I 2020 hoppet det til 24 prosent. I Salvågergata er det 100 prosent.

Salvågergata er for mange en gjemt juvel i Stavanger sentrum. Smått skjult mellom Fargegaten og Sølvberget, er det en hel gate styrt av kun kvinner.

66,666 prosent av eierne av Hverdagsgodt avbildet i Salvågergata. På bildet: Amy Middleton og Viktorjia Ambrozeviciene. Therese Utkilen måtte løpe til hjemmekontoret, men er innrammet på bordet. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

«Kommunikasjon er key»

Fra kafé til coaching ligger lokalene tett i tett. Det er ikke ofte man innenfor en 30-meters radius kan bli kjøpe seg en avokado-sandwich, få skjønnhetsbehandling, bli coachet og få seg en tatovering mens man spiser sushi.

Gatens go-to kafé er drevet av en advokat, en farmasøyt og en administrator. Aksjene i Hverdagsgodt er delt på tre. Avokado, kaffe og smoothier flyter om hverandre en halvtime før åpning klokken elleve.

– Kommunikasjon er key i gode og dårlige dager. Vi utfyller hverandre, både innad i kafeen og i gaten som helhet. Det er en god gate å drive butikk fra, sier Amy Middleton.

Hun presiserer at det ikke bare er kvinner i Salvågergata. Ingen regel uten unntak.

– Hvis noen kommer inn like før stengetid, foreslår vi at de må prøve gatens sushi. Wanna Sushi er drevet av et utrolig hyggelig ektepar, legger hun til.

Avhengig av hele bymiljøet

Amy og kompani har lav terskel for å sende kunder videre over gaten når det nærmer seg stengetid. Med stor konkurranse fra kjeder og kjøpesentre, fordrer det hardt arbeid, tålmodighet og en klar forståelse av økosystemet de befinner seg i. All konkurranse er sunn konkurranse, sier hun.

– Vår bransje ble truffet ekstra hardt i pandemien. Det er så viktig å støtte, motivere hverandre og holde sammen, sier Middleton.

Det gjelder også for de større kjedene i byen.

– Mange kunder kommer direkte fra kjøpesentrene og inn til oss. Uten dem hadde ikke vi vært her, avslutter hun.

15 meter nedi gaten ...

Tatovør Jeanette Fjelldahl har en månedslang venteliste for å legge blekk på folk. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

– Nå er det litt rotete her.

Femten meter lenger nede i gaten rigger tatovør Jeanette Fjelldahl seg til for neste kunde. Det er langt ifra så rotete som hun selv påstår.

I hvert rom ligger er det vaskelister og diverse flasker med desinfiserende midler. Studioet har hun drevet alene i nå fire år, og har snart tiårsjubileum som profesjonell tatovør.

Nå skal hun tatovere fra klokken elleve til klokken seks.

– Jeg har jo tenkt at det hadde vært kjekt med kolleger, samtidig har jeg så mange gode kunder å prate med på jobb. Men ja, etter hvert har jeg jo lyst til å utvide, sier Fjelldahl.

En av planene fremover er å satse på medisinsk tatovering for kvinner som har hatt brystkreft. Da blir målet å tatovere areola. Men tiden går fort når man driver alene.

– Kurset er tatt og lokalet er klart. Her vil jeg tatovere omrisset av brystvorter til de som har måttet operere det bort. Men jeg har mye å gjøre hele tiden, så det skjer etter hvert, sier Fjelldahl.

Mens Hverdagsgodt lager sandwicher, rigger Fjelldahl seg til for ny tatoveringskunde. Begge begynner klokken elleve skarp. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

Blomstergaten?

Før Therese Utkilen smatt ut døren, rakk hun å fortelle om håpene de har for Salvågergata. Siden Hverdagsgodt flyttet inn i lokalene i november, har målet å gjøre gaten til en av Stavangers destinasjoner.

Hverdagsgodt i aksjon i Salvågergata. Fra venstre: Viktorjia Ambrozeviciene, Amy Middleton og Therese Utkilen. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

Det er ikke så lenge siden dette var Stavangers mest populære kafégate, før Fargegaten tok over stafettpinnen.

– Akkurat nå fokuserer vi på kvalitet og lojale kunder. Samtidig tenker vi og jobber med å gjøre gaten litt mer attraktiv. Det hadde vært utrolig fint å lage vår egen blomstergate i fremtiden, sier Therese Utkilen.

