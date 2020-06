Aktuelt Russetid Ønsker å unngå scener som dette. Vil samle russen på ett sted Høy musikk, forsøpling og naboer som ikke får sove. Milan Aran mener han har en løsning. Publisert: 26. juni 2020, 18:45 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Utrykninger på grunn av fest og bråk. Dette kan lett unngås dersom russen får et eget samlingssted, mener Milan Aran. Her snakker politiet med russen på Kvadrat den 23. mai. FOTO: Ronny Hjertås

– Problemet er at russen ikke har en fast plass å stå. Det betyr at det blir mye støy forskjellige steder på en gang, sier Aran.

Han kjenner russen godt. Til daglig driver han selskapet Din Russetid, som hjelper russen med å få den russetiden som de ønsker.

Samtidig er han engasjert i Rogaland Unge Høyre, hvor han inn mot neste års valg er partiets ungdomskandidat.

– Hadde vi klart å samle russen, så hadde det vært positivt for naboer, nødetater og foreldre, mener Aran.

Mister nattesøvnen

«Mekjarvik: Melding om mye russ og høy musikk.»

«Kvadrat: Melding om mye russ, høy musikk og bråk.»

«Bogafjell: Melding om en russebuss som står på en busstopp ved E39 og spiller høy musikk. Politiet rykker ikke ut.»

Alle eksemplene er hentet fra den samme politiloggen. Etat for miljørettet helsevern har fått flere henvendelser fra folk som ikke får sove.

– Jeg tror nok mange er glade for at russetiden nå er over og kan få nattesøvnen tilbake igjen, sier McDonald’s-eier, Ronny Sigbjørnsen.

Mange russ stikker innom restauranten hans for en matbit, ofte etter at klokka har bikket leggetid for folk som skal på jobb eller skole neste dag.

Deler av parkeringen til Kvadrat ble sperret på grunn av inntoget av russebiler og russebusser. Bildet er fra slutten av april.

Ved Kvadrat er det blitt satt opp sperringer på deler av parkeringsplassen, slik at biler og busser ikke skal bruke området etter at senteret er stengt.

Sigbjørnsen har selv en datter som var russ i år. Derfor kjenner han til problemstillingen og synes forslaget er bra.

– Dersom russen er spredt, binder det opp en del ressurser. De blir jaget fra et område til et nytt. Å samle dem vil være en bedre løsning, sier Sigbjørnsen.

Byas har forsøkt å komme i kontakt med senterleder ved Kvadrat, Renate Hjørnevik, men hun har ikke besvart våre henvendelser.

Russepresident er positiv

Årets russetid ble svært annerledes på grunn av koronautbruddet, først onsdag denne uka ble russefeiringen avsluttet.

Jeppe Andersen var russepresident ved St. Svithun og bussjef om bord på russebussen Hovedstaden.

– Det har helt klart vært en utfordring å finne gode plasser hvor vi kan ha et bra samarbeid med befolkningen og politiet, slik at vi slipper å få klager, sier han.

Han forteller at hverdagen om bord i bussen har vært variert. Noen ganger har det gått helt fint og russen har spilt musikk til langt på natt. Andre ganger har de blitt truet av naboer som sier de skal ødelegge anlegget på grunn av den høye musikken.

– Derfor syes jeg et eget område som russen kan bruke er et veldig bra forslag, sier Andersen.

Dugnadsjobb?

Forslaget kommer nå til å havne på bordet til Rogaland Høyre. Målet er å få flere kommuner på Nord-Jæren med på et samarbeid. Per nå sitter ikke Aran på et område russen kan bruke, men han håper at diskusjonen mellom kommunene kan få fram flere egnede steder.

Hvordan et slikt samlingsområde skal fungere i praksis er også for tidlig å slå fast, mener Aran.

– Hva med vakthold, for eksempel?

– Vektere er fort dyrt, i alle fall om natta. Kanskje foreldre kunne stilt opp på dugnad?

– Og opprydning?

– Flere bussjåfører rydder allerede, men dette må vi også få en ordning på.

– Er det ikke litt risikabelt å jobbe fram en løsning som er avhengig av at folk stiller opp på dugnad?

– Jo, men dagens alternativ er ikke mye bedre. I dag er russen spredt overalt. Ved å få struktur og orden på dette vil situasjonen bli mye bedre, sier Aran.

