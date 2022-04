Aktuelt Storby, Stavanger og Sandnes Dennis Poppe og Øyvind Sørensen starter bar: – Vi skal snu dette torget fullstendig på hodet Drømmen om å starte bar går i oppfyllelse for to av byens mest kjente utelivsprofiler. Publisert: 25. april 2022, 16:23 Elias Håvarstein

Det skal ikke stå på begeistringen når de to utelivsprofilene Dennis Poppe og Øyvind Sørensen starter ny bar.

I ukevis har nylig hjemflyttede influenser Dennis Poppe delt mystiske storyer på sin Instagram. Dokumenter, snekring, serveringsbevilling. I dag avslører han hva som kommer.

– Vi skal snu dette torget fullstendig på hodet!

Trommevirvel ... Show Bar!

– Vi skal male gatene rosa, roper Dennis Poppe.

Show Bar – ein liden ein, er det nyeste påfunnet til Øyvind Sørensen og Dennis Poppe. Utestedet åpner i Ankerkvartalet i Stavanger sentrum. Baren vil være det nyeste tilskuddet til utelivet i byen, og dørene vil åpne før sommeren.

– Ein liden ein har alltid vært en fin setning. Hvis du er ute med gutta, «skal vi ta oss en liten en». Vi vet jo alle at en liten en fort blir til mange, sier influenseren.

Poppe flyttet til Stavanger i starten av året. Med sin venn og «mentor» i utelivet, Øyvind Sørensen, skal nå drømmen om å starte bar endelig gå i oppfyllelse. Sørensen har jobbet på Beverly i en årrekke og er et kjent fjes i utelivet.

– Vi har vunnet i lotto. Vi har et våpen som er «insane» og det er smilet til Øyvind Sørensen og min sjarm. Da kan det ikke gå galt. Dette har vært drømmen vår i mange, mange år. Ingenting kan stoppe oss, sier Poppe.

Slik ser logoen til Show Bar ut. Navnet stammer fra mottoet til eierne, nemlig «kan kje bare ha det kjekt, må ha det litt show òg.»

Hevder de ikke konkurrerer med Beverly

– VI elsker jo Beverly!

Øyvind Sørensen har ikke sluttet på Beverly Hills Fun Pub, hvor Poppe også har jobbet igjen etter returen til Stavanger. De sverger begge to på at Show Bar ikke er en konkurrent til Beverly, men at det bare er kjærlighet og samarbeid.

– Det er jo livet mitt. Alt som har skjedd i mitt liv, har skjedd på Beverly. Jeg lagde ungene mine der, ler Sørensen.

I stedet vil duoen tiltrekke de litt voksnere til den rosa baren de snart skal åpne. Selv om Ankerkvartalet ikke har vært et særlig frodig sted for utesteder, tror Poppe og Sørensen de vil bryte den forbannelsen.

– Nå går bare folk forbi Torget, men nå er det slutt. Nå skal de komme inn å ta seg ein liden ein

– Her har vi to lokale gutter som vet hvordan ting skal gjøres. Den stripa har aldri hatt noen som vet hvordan det skal gjøres, og det gjør Sørensen og jeg, sier Poppe.

Ikke bare skal de to utelivsprofilene bryte forbannelsen, de tror lokalet de har funnet er gull verdt.

– Når du kommer inn og ser ut vinduet, ser du alt. Kielland kikker ned på oss, Domkirken, for ikke å nevne hele torget som er en arena når Viking vinner serien, sier Sørensen.

Ansiktet til Øyvind Sørensen er nesten like kjent i Stavanger som baren han har jobbet på nesten hele livet, nemlig Beverly Hills Fun Pub.

LES MER: Utested holder stengt i flere uker på grunn av vann­skader

LES MER: Bar Social Eating legger ned i Stavanger

LES MER: Utested i Stavanger sentrum er konkurs

Publisert: 25. april 2022, 16:23