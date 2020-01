Kantinen har mettet studenter og ansatte i 47 år, men nå kan det gå mot slutten

Daglig leder ved Line Huset, Line Fatland Frøystad, er rørt over støtten fra gjester og venner.

– Det er til å bli på gråten av, det gir meg frysninger, sier hun og trekker opp ermet på skjorta.

Faren hennes startet opp kantinen i 1972, men Frøystad tok over driften i 2010. Dette er arbeidsplassen til seks personer, deriblant mor og søster, men etter 47 år på Ullandhaug kan det gå mot slutten for familiebedriften.

Vil redusere antall spisesteder

Universitetet og Statsbygg jobber i dag med en ny utviklingsplan for campus. Ifølge direktør for organisasjon og infrastruktur, Ole Ringdal, ønsker universitetet å redusere antall spisesteder fra fem til tre.

– Derfor ble daglig leder av Line Huset innkalt til et møte og forklart at dette kan få følger for bedriften, men det er ennå ikke bestemt hvilke tilbud som skal kuttes, sier Ringdal.

Line Huset er derimot den eneste private aktøren som serverer mat på campus. De resterende kantinene drives av Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). Ringdal peker på at det er SiS som er til for studentene, derfor er det også naturlig at SiS-kantinene vil bli prioritert dersom antall spisesteder kuttes.

Sjokk og frustrasjon

De foreløpige planene har skapt furore blant flere stamgjester. Det har blitt opprettet en underskriftskampanje for å beholde kantinen. Denne har i skrivende stund 570 signaturer.

– Det kom som et sjokk, sier Iqra Butt (21).

– Ja, jeg ble veldig overrasket, legger Tugba Bag (22) til.

Sammen med venninnene Maham Sher (21) og Helin Demirbas (21) sitter de rundt et bord i Line Huset. De har fått med seg ryktene om hva som kan skje med favorittspisestedet på campus.

– Dette er ikke noe jeg hadde forventet i det hele tatt. Kantinen er jo så populær, sier, Sher.

Det er ikke bare studentene som reagerer. I en fellesmail til flere ansatte ved UiS skriver førsteamanuensis i historie, David Wagner at: «Dette er helt forferdelig og ikke til å forstå!»

– Kantinen er en institusjon. Den har eksistert i 47 år og blir drevet av folk som er veldig generøse, vennlige og imøtekommende. Alle som har vært her en stund har et forhold til den kantinen, den «beste» kantinen, sier Wagner til Byas.

Wagner har jobbet ved universitetet siden 1995 og forteller at han og kollegene er forferdet og overrasket over en mulig nedleggelse.

– Det er uforståelig når kantinen er godt besøkt og har et så godt rykte, sier han.

– Rørende

Den nye utviklingsplanen til UiS og Statsbygg skal først ut på høring, så skal universitetsstyret ta en endelig beslutning om antallet spisesteder skal reduseres.

– Dette vil trolig skje i juni, men da er det kun antallet det er snakk om. Så får vi ha en dialog med Line Huset underveis, sier Ringdal, som ikke kan si noe om når en endelig avgjørelse vil bli tatt.

– Hva tenker du om engasjementet både fra ansatte og studenter?

– Det tyder på at Line Huset serverer et godt produkt, men SiS leverer også et godt produkt. Det viktigste er at vi opprettholder gode tilbud til studentene, og vi skal høre på hva studentene har å si, sier direktøren.

I den pågående underskriftskampanjen er det lagt igjen kommentarer som: «Et høydepunkt i studenthverdagen», «Den beste kantina på UiS» og «Line Huset redder liv».

– Det er utrolig rørende å se hva folk har skrevet. Dette handler ikke bare om mat, men det handler også om miljøet til oss og studentene, sier Fatland.