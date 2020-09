Aktuelt Koronaviruset Checkpoint Charlie: – Taper over 100.000 kroner i omsetning hver uke Nattklubben taper penger hver dag fordi den må stenge tidligere, ifølge daglig leder. Kommunene må få bestemme åpningstidene selv, mener gruppeleder Frode Myrhol i Folkeaksjonen til Nei mer bompenger (FNB). Publisert: 03. september 2020, 18:00 Rolf Frøyland

– De nye åpningstidene gjør at vi taper penger hver dag, sannsynligvis mellom 100.000 og 150.000 kroner i uka om vi sammenligner med for noen uker siden, sier Martin Langlie ved Checkpoint Charlie. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Fra lørdag 8. august ble det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet. Dette førte blant annet til at åpningstidene for nattklubbene i Stavanger ble framskyndet fra klokken 22 til 20.

På onsdagens koronapressekonferanse denne ble det klart at dagens regler videreføres. En konklusjon vil ikke komme før midten av september, ifølge Høie.

– Det bør være opp til kommunene selv å vurdere hvilke åpningstider som er mest hensiktsmessig for å unngå mer smittespredning av covid-19, sier Myrhol, som har skrevet en interpellasjon til Stavanger formannskap som han håper vil komme opp til behandling neste uke.

Gjestene og utebordene forsvant raskt i Fargegata da serveringen stengte klokken 24.00. Bildet er tatt like etter skjenkestopp, natt til søndag 9. august. FOTO: Fredrik Refvem

Får støtte av utelivet

Martin Langlie, daglig leder og medeier i Checkpoint Charlie, stiller seg fullstendig bak forslaget til Myrhol.

– Når vi stenger ved midnatt og folk må ut, hyles det om nachspiel utenfor. Jeg opplever at regelen virker mot sin hensikt, men at det er gått symbolpolitikk i saken, sier han.

Langlie hadde nylig et leserinnlegg i Aftenbladet med tittelen «Utelivsbransjen betaler prisen for nordmenns ferieturer». Der skriver han at det kom en holdningsendring hos mange da regjeringen åpnet opp for utenlandsreiser:

«Den nye smitte-oppblussingen vi ser i dag er importert av dem som har vært på ferie, men få tar opp det. I stedet har utelivet som hadde en vellykket gjenåpning, blitt gjort til syndebukk. Det ironiske er jo også at hastebeslutningen om at utelivet må stenge midnatt bare fører til mindre ordnede forhold. Som ventet skriker avisenes forsider om store ukontrollerte hjemmefester. For min del ble alle reserverte bord lørdag kansellert fordi gjestene skulle på fest i stedet»

Byens utesteder følger opp smittevern på en bedre måte enn man kan på hjemmefester, mener daglig leder ved Checkpoint. FOTO: Ebba Schjølberg Eiring

Kravet om sitteplasser og bordservering tar vi, det er greit, men å stenge klokken 24 gir ikke mening. Martin Lund Langlie Daglig leder og medeier, Check

– Taper penger hver dag

– De nye åpningstidene gjør at vi taper penger hver dag, sannsynligvis mellom 100.000 og 150.000 kroner i uka om vi sammenligner med for noen uker siden, sier Langlie.

Normale skjenketider for nattklubben Checkpoint Charlie er fra klokken 22 til 03. Nå har utestedet en midlertidig pub-bevilling og holder åpent fra klokken 18 til 24.

– Vi har mistet så godt som hele den etablerte serveringsperioden vår, sier Langlie og fortsetter:

– Før sommeren brukte vi 80.000 kroner på nye stoler og bord for å møte koronarestriksjonene, vi tilpasset vakthold og hadde flere i arbeid. Kravet om sitteplasser og bordservering tar vi, det er greit, men å stenge klokken 24 gir ikke mening. Nå er det blitt færre timer og kortere vakter på de ansatte.

Checkpoint Charlie har vanligvis åpent fra klokken 22 til 03. Nå har utestedet en midlertidig pub-bevilling med åpningstid 18 til 24. FOTO: Checkpoint

– Høyere risiko på fest

Kristoffer W. Hansen, daglig leder for utestedet Cirkus i Fargegata i Stavanger, er enig med sin kollega.

– For meg er det rart at Stavanger, eller små bygder i landet uten et eneste smittetilfelle, må lide fordi smittetallene er høye på Østlandet, sier Hansen.

Han mener risikoen for å bli smittet er betydelig høyere på en hjemmefest enn på et kontrollert utested. At folk flest skal gå hjem klokken 24, opplever han som ønsketenkning fra regjeringens side.

Hvorfor må Stavanger lide fordi smittetallene på Østlandet er høye? Det lurer Kristoffer Hansen ved Cirkus på. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Når folk er ute, møter andre og har det kjekt, er det naturlig for mange å gå videre til en annen plass. I hvert fall nå som smittetallene er såpass lave som de er i Stavanger, sier han.

– Før gikk folk på vorspiel og så ut på byen. Nå går de ut på byen og videre på hjemmefest.

Cirkus-lederen forteller at det er vanskelig å anslå hvor mye utestedet taper på de nye åpningstidene. Normalt kan Cirkus servere alkohol til klokken 01.30.

– Det var mange ferierende nordmenn som la igjen mye penger i sommer. Nå går det mot høst, så det blir vanskelig å sammenligne, men at det har stoppet opp noe for oss, er helt klart, sier Hansen.

Slik så det ut i Vågen da utestedene stengte ved midnatt lørdag 9. august. Ifølge utestedene valgte flere å bli hjemme på grunn av reduserte åpningstider. FOTO: Fredrik Refvem

Mener Stavanger må reagere

Byrådene i Bergen og Oslo samt formannskapet i Trondheim har allerede bedt regjeringen om å skrote tidlig skjenkestopp.

Nå mener Frode Myrhol, Stavangers gruppeleder i Folkeaksjonen til Nei mer bompenger (FNB), at det er på tide at også politikerne i Norges fjerde største by reagerer.

Han har derfor skrevet en interpellasjon til Stavanger formannskap som han håper å få opp til behandling torsdag neste uke.

FAKTA: I interpellasjonen skriver Myrhol: «På ukontrollerte hjemmefester er det ingen kontroll med 1-metersregelen, og det er heller ingen ansvarlige for å påse at smittevernregler blir fulgt. Vi har derfor sett en stor oppblomstring av smitte på slike fester over hele landet, mens antallet smittede på skjenkesteder fortsatt er minimalt. (...) Stavanger kommune kjenner den lokale situasjonen best selv, og vi har iverksatt dette tiltaket tidligere når den lokale situasjonen tilsa at det var nødvendig. Vi bør derfor be regjeringen om at den nasjonale skjenkestoppen kl. 24.00 opphører med umiddelbar virkning, og at regjeringen viser tillit til at lokale beslutningstagere kan avgjøre hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige i egen kommune.»

Frode Myrhol, gruppeleder i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, vil at utestedene skal få servere alkohol etter midnatt. FOTO: Jon Ingemundsen Dette handler om arbeidsplasser som blir satt i spill for et tiltak uten merkbar effekt her i regionen. Frode Myrhol Gruppeleder FNB

Lave smittetall

– Det haster med at Stavanger signaliserer like tydelig overfor regjeringen som de andre store norske byene. Dette handler om arbeidsplasser som blir satt i spill for et tiltak uten merkbar effekt her i regionen, sier FNB-lederen.

Myrhol påpeker at Stavanger kommune har hatt og fortsatt har veldig lave smittetall, mye takket være god lokal håndtering av smittesituasjonen. Han mener at regjeringens tiltak med skjenkestopp klokken 24 har hatt en motsatt effekt når det gjelder smittevern.

FAKTA: Myrhols forslag til formannskapet Her er Frode Myrhols forslag til vedtak: «Stavanger formannskap ber Stavanger kommune ved ordfører og kommunedirektør, ta kontakt med regjeringen, for å be om at den nasjonale skjenkestoppen opphører umiddelbart. Stavanger kommune ber regjeringen om å overlate ansvaret for reglene for skjenketid til innenfor lovens normale rammer fastsatt i Lov om alkoholholdig drikke § 4-4, fjerde ledd, til kommunene. I tillegg ber Stavanger kommune regjeringen vurdere følgende. Kompensasjonsordningen for serveringsbransjen må forlenges så lenge 1-metersregelen, og/eller skjenkestopp kl. 24.00, er en del av nasjonale retningslinjer. Lønnstilskudd gis til de aktører som har betydelig økte kostnader og mindre inntekter som følge av restriksjonene i de nasjonale retningslinjene.»

I august var det 13 personer som avla positiv covid-19-prøve i Stavanger, ifølge kommunens statistikk. Torsdag ble det meldt om ett nytt smittetilfelle i kommunen, der den smittede var en del av mannskapet på en lastebåt som kom til Åmøyfjorden.

