ONS med nytt konsept neste år: – Drømmen er å bruke hele sentrum

Om man ikke har hatt bopel under en stein de siste generasjoners dager så har man garantert hørt om ONS. Eller «Oljemesså», på stavangersk.

Dét ønsker arrangørene å gjøre noe med.

Samarbeid/Together

Forrige gang messen og den tilhørende festivalen ble arrangert var i 2018.

Hovedtema var da «innovasjon», og tradisjon tro preget pent kledde arbeidere og innovatører fra en rekke ulike nasjoner (98 for å være nøyaktig) bybildet i en liten uke før Aurora kronet det hele med en konsert.

Neste år skal det dreie seg om samarbeid.

– Vi tror ikke utfordringer løses ved å stå på hver sin tue, men heller gjennom å jobbe sammen. Derfor er neste års tema «Together», forteller kommunikasjonssjef i ONS, Maiken Ree.

– Trenden vi ser er nye typer samarbeid med nye løsninger, blant annet når det gjelder selskaper som samarbeider på tvers av bransjer, sier prosjektlederen Tonje Skålevik

«ONS +» - tilgjengelig for flere

I 2020 skal messen fremdeles finne sted på Tjensvoll, men fra ettermiddagen og frem til midnatt er det i sentrum det skjer.

– Vi rebrander festivalen til «ONS +» og utvider konseptet, forteller Skålevik.

– Det er ikke en hemmelighet at vi har latt oss inspirere av Arendalsuka, skyter Ree inn.

– Det at de tar i bruk større deler av sentrum og gjør seg tilgjengelige i større grad for folk flest. Vi ønsker å samarbeide med flere lokale aktører i Stavanger.

– Blant annet vil vi ta debattarenaen fra messeområdet ned til sentrum for å gjøre det tilgjengelig for enda flere. Her blir det anledning for å diskutere alt fra store geopolitiske spørsmål til enkeltteknologier. Kort fortalt ønsker vi å ta de samfunnsaktuelle temaene ut til folk flest, forteller Ree.

Det samfunnsnære, kan man gjerne si. Klima og energiressurser skal opp på den allmenne dagsorden.

– Dette er ting folk er opptatt av. Mange brenner for klima, men mange har kanskje både ett og to bein i olje og gass-næringen fra før.

Jarle Aasland

Vil bruke hele byen

ONS ønsker i større grad enn før å vinne terreng i sentrum og vise fram mer av byen.

– ONS er et fantastisk utstillingsvindu hvor vi kan vise resten av verden hva Stavanger har å by på, sier Ree.

Ønsket er å skape en arena hvor alle kan finne noe som interesserer dem - enten det er aktuelle debatter, musikk, fysisk aktivitet, mat og drikke, eller bare et sted å mingle, forteller kommunikasjonsdirektøren.

– Drømmen er å bruke hele sentrum til neste år - og avslutte det hele med en stor konsert på onsdagen, legger Skålevik til.

– Med...?

– Den kabalen er ikke løst enda. Vi har hatt store artister som Karpe og Kaizers tidligere.

Hva som venter på den rent kulturelle fronten til neste år, gjenstår altså å se. Men at det blir en fremtidsrettet festival, virker ganske sikkert allerede nå.

– Vi er ikke lenger bare «Oljemesså» som folk i byen kaller oss, men vi vil vise frem hele energiindustrien. Energinæringen henger tett sammen, og vi må vise hele bredden fra olje og gass til fornybar energi, sier Ree.