Utelivsbransjen En dårlig start, men så skjerpet både utestedene og gjestene seg Smittevernregler ble brutt da utestedene åpnet igjen. Nå er imidlertid kommunen fornøyd med situasjonen, men vil stenge utelivet om ordningen sklir ut. Oppdatert: 20. mai 2020, 15:12

Øyvind Sørensen gjør Beverly klar til åpning igjen den 6. mai. Da hadde store deler av byens uteliv vært stengt siden 12. mars. FOTO: Pål Christensen (arkivfoto)

I dag, onsdag, er det nøyaktig to uker siden politikerne ga utestedene grønt lys til å åpne igjen. Da hadde flere av byens vannhull vært koronastengt siden 12. mars.

Gjestene strømmet til. Flere av kravene, som var en forutsetning for at utestedene kunne åpne, ble brutt.

– Generelle smittevernregler og veilederen som kommunen hadde gitt ut, ble ikke fulgt godt nok. Det var overveldende å se hvor mange folk som dro på byen, og det ble et mye større trykk enn bransjen så for seg, sier beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen.

FAKTA: Disse reglene må utestedene følge Nasjonale krav til serveringssteder Det skal serveres mat.

Servering av mat skal ikke skje som buffet.

Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.

Rutiner for god hygiene og godt renhold, og serveringsstedet skal sørge for at disse rutinene blir overholdt.

Serveringsstedet skal sørge for at besøkende og personell kan holde én meters avstand. Kommunale krav til serverings- og skjenkesteder Serveringsstedet/skjenkestedet skal utarbeide en egen risikovurdering for smittevern, som skal inngå i internkontrollen og framvises ved kontroll.

Skjenkesteder som ønsker å åpne, skal sende inn egenerklæring til kommunen før stedet åpner og servering starter.

Bestilling, servering og betaling skjer ved bord, ikke over disk.

Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00. Kilde: Stavanger kommune

Beredskapssjef i Stavanger kommune, Torstein Nielsen. FOTO: Jon Ingemundsen

Avstand og renhold

Siden skjenkingen begynte igjen 6. mai, har representanter fra skjenkekontrollen og miljørettet helsevern vært ute på sju kontroller.

Skjenkekontrollen skal se til at alkoholloven følges, mens miljørettet helsevern konsentrerer seg om smittevernet.

– Vi kontrollerer blant annet om utestedene følger reglene for avstand, at serveringen skjer etter forskriften, at det er satt ut antibac og at det rengjøres skikkelig, sier avdelingsleder ved miljørettet helsevern og skjenkekontroll, Randi Stråtveit.

Det var nettopp på disse punktene flere feilet da de åpnet dørene igjen.

– I første omgang ønsker vi å veilede. Dersom vi har påpekt noe, har utestedene fikset opp i dette. Vi har ikke hatt grove overtredelser som gir grunnlag for at vi må stenge et sted umiddelbart, sier beredskapssjef Nielsen.

Flere utesteder holdt stengt i nærmere to måneder. Da de endelig kunne ta imot gjester igjen, gikk det fort i svingene. Nå mener kommunen at situasjonen har bedret seg betraktelig. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (arkivfoto)

Positiv oppsummering

Kombinasjonen lite sosial kontakt, finvær og alkohol er en utfordrende cocktail når smittevernhensyn skal ivaretas. Men kommunen mener at både gjester og utesteder har skjerpet seg.

– Den første helga var ikke god nok, men 17. mai-helga gikk veldig bra, sier beredskapssjefen.

Også smittevernoverlege Runar Johannessen er fornøyd.

– Vi fikk veldig positive tilbakemeldinger etter helga. Noen små justeringer, men alle har et ønske om å få dette til, skriver han i en tekstmelding.

Byas har lest oppsummeringen som skjenkekontrollen og miljørettet helsevern sendte til kommunen etter kontrollene 17. mai-helga.

Her kommer det fram at de fleste stedene i sentrum ble besøkt. I oppsummeringen står det blant annet at:

Det ble gitt beskjed om at det ikke var lov med servering over bardisk flere steder.

Flere steder ble bedt om å dempe lydnivået.

Et sted ble bedt om å fjerne to bord på uteserveringen, flere steder stod bordene for tett og det ble gitt 30 min. til utbedring som ble gjort, ellers stort sett god avstand mellom bordene de fleste steder.

Renhold av bord, toaletter osv. var veldig bra.

Kan stenge utelivet igjen

Både smittevernoverlegen og beredskapssjefen gleder seg over trenden, men begge påpeker at været var dårlig sist helg. Sol og høye temperaturer kan lokke flere ut i gatene og til uteserveringene.

Nielsen sier at dugnaden i samfunnet må fortsette, også på utestedene.

– Alle er tjent med at reglene følges og her må alle bidra. De som gjør noe annet lurer bare seg selv. Dette er en ordning som fungerer nå, men sklir det ut så kan vi ikke holde på med dette lenger. På utesteder kan folk være tett på hverandre, og det er et sted som vi absolutt ikke ønsker smitte, sier Nielsen.

