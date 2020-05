Aktuelt Russetid Her er russeknutene for Sandnes-russen i 2020 Omtrent en måned forsinket, men startskuddet for russetiden går i dag, torsdag! Publisert: 07. mai 2020, 17:11 Lone Sætre Journalist

I år må russen holde avstand, og knuter som involverer større folkemengder er droppet - men det finnes en haug med knuter man fortsatt kan ta! FOTO: Carina Johansen

Sammen med hvitveis og hestehov, er det et tydelig vårtegn når ungdom kledd i røde og blå dresser kjører gjennom drive-throug’en med handlevogn eller kommer traskende inn på polet med ski på beina.

Litt forsinket russetid til tross, russeknuter blir det i år likevel!

Må godkjennes på ordentlig vis

Knutene må gjennomføres med godkjente vitner tilstede, med visse unntak.

– En knute kan bli godkjent av tre medruss, eller et medlem av russestyret. Du kan også sende bilde eller videobevis på mail til knutesjefen. Knuter som åpenbart ikke skal deles, trenger ikke bevis, forklarer russepresident ved Sandnes videregående skole Thea Willoch Rettedal (18).

For de som sikter høyt

For de som går for gull må 100 knuter tas.

– Er du en av dem som klarer å ta 100, får du dusken dyppet i gull som bevis, forteller Rettedal.

Nøyer du deg med sølv, må du likevel gi gass - for 24 russerknuter må da tas på ett døgn.

Superknuter

På lista finnes også såkalte «superknuter».

– En superknute er litt spesiell. Det er på en måte de «gode» knutene, men noen av dem kan også være litt løgne, sier Rettedal.

En av årets superknuter går ut på å donere 2020 kroner til et veldedig formål – der maks fire medruss deler beløpet.

Moro (med) hensyn

Årets russeknuter holder på tradisjoner, men tidligere knuter hvor store folkemengder er involvert, er blitt tatt bort.

– Vi kan se at noen er i grenseland, men vi regner med at folk også bruker sunn fornuft. Når knutene tas må avstand overholdes, hendene må vaskes, og vi må ta hensyn til hverandre. Det handler rett og slett bare om å tenke seg om og følge reglene, sier russepresidenten.

Hovedstyret for Sandnes-russen opplyser at «merket» til gjennomførte knuter må skaffes, og knytes til luen selv. De legger til at russen må være oppmerksom på hvem de tar knuter sammen med, og sørge for å ikke være flere enn det lokale myndigheter sier er greit.

I år blir det ikke noe russetog, men knuter skal likevel hoves inn. FOTO: Carina Johansen

– Husk å holde deg innendørs hvis du føler deg dårlig, er syk eller mistenker symptomer på covid-19. Det kommer en mulighet senere til å ta knutene, ikke sett deg selv eller andre i fare, melder hovedstyret.

Russeknutene for 2020:

For Sandnes, Akademiet, Gand, Vågen, Bryne, Øksnevad, Tryggheim og Egersund vgs.



Enkeltknuter:

1.1.Spandere en stor Burger fra Burger King eller McDonalds på en uteligger/tigger.

Merke: bilde av hendelsen

1.2. Ta så mange shots du klarer på 60 sek.

Merke: streker på buksen tilsvarende antall shots

1.3. Gå inn i en møbelbutikk og spør om et faenskap. Reager grovt og høylytt dersom de ikke har noe faenskap å vise (Bruk sunn fornuft).

1.4. Holde deg unna vold og oppfordre medruss til ikke-vold gjennom hele russetiden.

1.5. En russejente tar en skje O’Boy pulver i munnen, mens russegutten tar melk. Så skal det lages sjokolademelk.

Merke: Oboy-logo

1.6. Kjøp en utgave av Asfalt i Sandnes sentrum.

Merke: bit av siden i bladet

1.7. Skrive kjekke beskjeder og putte de under vindusviskerne på minst ti biler på en parkeringsplass. Skal se ut som bot

Merke: gul strimmellapp

1.8. Sladre på mindreårige på et utested.

Merke: bilde med vekteren som kastet de ut

1.9. Spise en hel sprayboks med krem fra kroppen til en medruss.

Merke: lokket til boksen

1.10. Få autograf av en A-kjendis på russebuksa.

Merke: Autografen

1.11. Fri til en fremmed på Ruten.

1.12. Teste deg for klamydia hos en lege.

Merke: svaret på testen

1.13. Sende russekort i posten til Thomas Martiniussen. Dere kan gå sammen flere og sende sammen. Kortet sendes til: Glemmengata 6 1608 Fredrikstad.

Merke: frimerke

1.14. Sette seg hysterisk inn i en taxi med en rå pølse og rope ”follow that car!”

1.15. Ta selfie med en enten en dørvakt, politimann eller 3 lærere samtidig og legg ut på instagram med #‎SNDSHS‬‬

1.16. Kjøre gjennom Drive-In’en på Mc Donalds i handlevogn og kjøpe en Happy Meal. Merke: Leken fra happymealen

1.17. Kjøpe en donut og en kaffe til en politimann.

Merke: bilde av hendelsen

1.18. Være våken 24 timer i strekk.

1.19. Stå ved enden av et gangfelt i Sandnes sentrum i 30 minutter, og ønsk dem velkommen til den andre siden.

1.20. Tilbring 20 minutter i en barnehage/på en barneskole uten å gi fra deg russekort.

1.21. Gå i bare håndkle ned til butikken, kjøpe undertøy og ta det på deg utenfor butikken. (OBS!! Kan bli oppfattet som blotting og bli politianmeldt.)

1.22. Kjøp en pakke kondomer med bare kroppsspråk.

Merke: en av kondomene

1.23. Kjøp en blomsterbukett og gi den til en tilfeldig forbipasserende og begrunn det med at du setter utrolig pris på utseendet til vedkommende.

Merke: kvitteringen

1.24. Spandere lunsj på en russepresident.

Merke: bilde av det du spanderte

1.25. Bite en førsteklassing i leggen.

1.26. Gå på date med en førsteklassing, og du ordner selvfølgelig oppvartingen.

1.27. Massere en russepresident hvor hen han/hun skulle ønske i 15 minutter.

1.28. Delta på innsamlingsaksjonen Krafttak Mot Kreft

Merke: Kreftforeningen sin logo

1.29. Starte en underskriftskampanje for noe ingen har hørt om, og samle minst 30 underskrifter av folk som ikke er russ

Merke: Kulepenn.

1.30. Gå inn i en matbutikk i bare håndkle og spørre hvor sjampoen er.

1.31. Få med 4 stykker på å danse macarena utfor Bystasjonen kjøpesenter. (samtidig, hugs avstand!)

1.32. Spandere is på en hel barnehageavdeling.

Merke: ispinne

1.33. Hjelpe en gammel person med å pakke handleposene i butikken, for så å tilby seg å følge han/henne hjem.

Merke: Kassalapp

1.34. Vær overentusiastisk tour-guide for en busstur gjennom fem holdeplasser og vis dine lokalgeografiske kunnskaper i edru tilstand.

Merke: Bussbillett

1.35. Få med 5 personer du ikke kjenner på allsang på en vanlig rutebuss i edru tilstand (Tore Tang anbefales på det sterkeste!!)

1.36. Sjekke opp og få telefonnummeret til en ukjent person som ikke er russ i løpet av fem minutter.

Merke: Tlf nummeret på buksa

1.37. Treningsøkt i byen, iført russedress. Jogg tre runder rundt Breiavannet, eller andedammen på Bryne, Maks fem kan delta på treningsøkten, og det skal gjennomføres med full innlevelse.

1.38. Ta en porsjonssnus, ta ut tobakken, bak den og ha den i munnen minst 20 minutter.

1.39. Betale for en times parkering et valgtfritt sted, og oppta plassen ved å holde piknik.

Merke: Parkeringsbilletten

1.40. Spise og svelge ditt eget russekort.

Merke: Ditt russekort

1.41. Fylle bensin for 50 kr og betale med tomflasker

Merke: Bilde av Onkel Skrue

1.42. Gå rundt med en kondom i hånda en hel kveld på byen. Dersom noen spør – svar ”Alltid beredt!”

43. Spise 4 freia påskeegg på 1 minutt.

Merke: plastikk skjeen

1.43. Ha ”radarkontroll/fartskontroll” med en hårføner og refleksvest. Edru, i 50 sonen. Stå der i minst 10 minutter.

1.44. Gå på ski rundt Breiavatnet eller andedammen på Bryne.

1.45. Starte dagen med frokostblanding, og erstatte melken med valgfri drikke (brus/vann/cider/øl/juice)

1.46. Se en hel fotballkamp hvor du må drikke hver gang det er innkast, corner eller frispark. Blir det mål eller utvisning må du styrte resten av glasset ditt med valgfri drikke. (tv-sending)

1.47. Drikke en 0,33-liter med valgfri drikke uten å bruke hender eller assistanse.

Merke: metall-dingsen

1.48. Være edru i 48 timer i strekk.

1.49. Krype inn i en butikk på alle fire og bjeffe på kunder og ansatte i 15 minutter.

1.50. Publiser et positivt bilde iført russedressen på Instagram med hashtagen #SandnesRussen2020

1.51. Start en FaceTime med fem du har ligget med.

Merke: Face-Time logo

1.52. Sett en ”L” (for øvelsekjøring) bakpå en offentlig tjenestebil. OBS: På eget ansvar.

Merke: en rød mini L

Dobbeltknuter:

2.1. Gå til Prekestolen med russebukse/dress.

Merke: bilde fra toppen

2.2. Stå 30 min i Sandnes sentrum og spill et instrument du ikke kan.

Merke: festfløyte

2.3. Sitt sammen med maks fem andre i en rundkjøring (eller langs veien), med et skilt hvor det står ” en tut, en skål”, i minst 20 minutter. Når det skåles, skal det drikkes. (OBS: ALKOHOLLOVEN)

Merke: bit av skiltet

2.4. Slå opp med fremmed på gata i 60 sekunder, med innlevelse og begrunnelse.

2.5. Ha beskyttet sex med samtykke i noen andres russebil/buss (se retningslinjene)

Merke: terning

2.6. Spander nattmat på en russepresident.

Merke: kvitteringen

2.7. Sykle minst 1 km iført frekt undertøy og russelue langs en trafikkert vei i rushtiden, mellom 14:30 og 16:15

2.8. Male portretter av ukjente personer i byen og få betalt for det.

Merke: én kroning

2.9. Drikke to store slurker av en sølepytt med overdreven nytelse.

2.10. Spise en pakke sjokoladepudding fra en bleie i all offentlighet inne på Mc Donalds i Sandnes eller Klepp.

2.11. Oppbevar ti porsjonssnus i munnen i fem minutter.

2.12. Se på tysk porno i timen med maksimum lydstyrke, helt til læreren griper inn. Kan også utføres digitalt i temas/zoom under hjemmeundervisning. Lat som at du har glemt å mute deg selv.

2.13. Være våken 48 timer i strekk.

2.14. Milk contest, drikk 3 liter HEL-melk på 30 min.

Merke: hvit kork

2.15 Spise en tube kaviar rett fra tuten i løpet av fem minutter.

2.16. Kjøpe en røykpakke/snusboks til en russepresident.

2.17. Spis to toppede spiseskjeer med kanel på fem minutter uten væske.

2.18. Gå inn i en matvarebutikk og prut på en vare, med suksess.

2.19. Gå fra et vinmonopol til et annet vinmonopol på ski. For så å gå inn og kjøpe noe på polet.

2.20. Plukke søppel i Sandnes sentrum i en time.

Merke: noe av det du fant

2.30. Spise en Big Mac på tre bit.

Merke: bit av esken

2.40. Spander en drink/øl/cider på en russepresident.

2.41. Trene i russebuksen/dress på treningssenter.

2.42. Heise opp russebuksen/dress i en flaggstang og springe rundt ti ganger.

2.43. Flørte åpenlyst med læreren i en skoletime. Kan også gjøres digitalt.

2.44. Spise en hel gräddost i løpet av et friminutt.

2.45 Spise tolv kokosboller i løpet av en skoletime uten å drikke noe til. Kan også gjøres digitalt, må ha kamera på hele tiden.

Merke: Kokosbolleemballasjen

2.46. Kysse en politimann/kvinne (OBS! Spør om tillatelse!!).

2.47 Få signert en pupp eller rumpe av en russepresident

merke: Bilde av signaturen

2.48. Ha beskyttet sex med samtykke med en medruss.

Merke: Smileybutton

2.49. Kline med en av samme kjønn i 30 sekunder. Tungen skal ha vært i bruk. Merke: Rosa sløyfe

2.50 Konsumere en hel kebab som har vært gjennom miksmasteren. Husk å tilsette vann til konsistensen er flytende.

Merke: Bit av kebabpapir

2.51. Gå barbeint i 48 timer i strekk.

2.52. Dra på vorsh hos 1. eller 2. klassing.

2.53. Kline med en russepresident i 30 sekunder.

Merke: rød sløyfe

2.54. Skjenke en russepresident under bordet og sørge for å få han/henne trygt i hus.

Merke: Hovedstyremedlemmets russekort m/signatur

2.55. Kline med en bror eller søster til en venn (over 16 år, med samtykke ) i minimum 20 sekunder.

Merke: Et bilde av den aktuelle vennen

2.56. Ta en rap-battle med en tilfeldig person på gata. Hold på i minst ett minutt.

2.57. Bli med på noens handletur. Diskuter med personen om du er uenig i valgene deres.

2.58. Sove hos en russ uten at han/hun vet det

Merke: russens signatur

2.59. Vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse

Merke: Kvittering fra legekontoret

2.60. Fest «NEI er NEI. Voldtekt = Sex uten samtykke» -strykemerket på russebuksa/dressen din.

2.61 Ha sikker sex utendørs med samtykke (Se retningslinjer)

2.62 Ring 1881 og be dem si 5 tall mellom 1 og 52 (vi har 52 enkeltknuter). Utfør 3 av de 5 som 1881 sier.

Merke: 1881 logo

2.63. Be om sextips fra moren/faren til en medruss.

2.64. Bade i havet før 1. mai.

2.65 Spise en hel pizza og drikke fire 0,33L valgfri drikke i løpet av sangen ”Fire pils og en pizza” av Åge Aleksandersen.

2.66. Tegne portrettbilder på Torget for å tjene penger til valgfri drikke

2.67. Konsumere 0,5 liter valgfri drikke med en tampong i hver munnvik. Merke: Tampong

2.68. Drikk en halvliter valgfri drikke (ikke vann) på ti sekunder. Du får bare knuten dersom du klarer det innen tidsrammen.

2.69. Plante et tre i russetiden.

2.70. Være edru i en uke.

2.71. Gi en president en lapdance i minst 30 sekunder.

Merke: rates fra 1-10 av presidenten. Dette på buksen/hatten.

Trippelknuter:

3.1. Være frivillig med å rydde opp etter russedåpen (dersom din skole har dåp)

3.2 Være våken 72 timer i strekk.

3.3. Ha sikker sex med samtykke på skolen

3.4 Farge håret i samme farge som på russebuksa/dressen en hel dag.

3.5. Stjel bilnøklene til en medruss som du mistenker kommer til å fyllekjøre.

3.5. Shotte et shotglass med Tabasco og ikke spise eller drikke på 60 minutter. Merke: tabascokork

3.6 Spis middag med en lærer sammen med hans/hennes familie (max 2 russ kan delta) Inviter gjerne hjem til deg selv.

3.7. Spandere/lage en helaften med middag og tilhørende kulturtilbud på en russepresident.

3.8. Overnatte i hagen til en lærer, ringe på om morgenen og tilby ham/henne frokost.

3.9 To stykker av samme kjønn går uten russebukse inn på en bensinstasjon. Guttene kjøper kondomer og jentene kjøper en pølsepakke før de lurt trekker seg tilbake til toalettet. Her lages det høylydte godlyder i fem minutter før parene spaserer fornøyde ut igjen.

3.10. Ha på russebuksa hver dag gjennom hele russetiden. (Stoffbit i fargen til buksen din).

3.11. Ha sikker sex i et tre. (Dersom du skulle være så heldig å få med deg en president opp i treet tildeles gullkongla)

Merke: kongle/gullkongle

3.12. Være edru gjennom hele russetiden.

Merke: Munkholmkork

3.13. Overnatte under åpen himmel utenfor skolen før en skoledag.

Merke: Halvmåne

3.14. Legge ut et russerelatert bilde på instagram HVER dag gjennom russetiden.

3.15 Ha sikker sex med en russepresident.

Merke: Champagnekork

3.16. Barbere av seg alt håret på hodet og legg håret i en urne (syltetøyglass) og hold begravelse med 4 medruss.

Merke: kam

3.17. Ha trekant med to hovedstyremedlem

Merke: triangel

3.18. Ha sikker sex med hovedstyrepresidenten.

Merke: Skjermen dyppet i gull

3.19. Holde et stand-up show på minst fem minutter før filmen på kino.

Merke: Kinobilletten

3.20. Kjøpe en sixpack med øl/cider eller en vin til en russepresident

Merke: Russekort med privat hilsen fra mottakeren

3.21 Skriv et brev om hvor takknemlig du er for Sandnes Hovedstyre og levere dette personlig til din president.

3.22 Gå sammen fire russ og tjen 50 kroner ved å ha et musikalsk show med selvvalgt sang i gågaten i Sandnes sentrum

merke: femkroning

3.23. Være privatsjåfør for en russepresident til og fra der han/hun skulle ønske, GRATIS. (Kan være skolen, byen, jobb)

3.24. Samle 1 russekort fra hver av de 9 presidentene i SNDS HS

3.25. Lage en autograf-stand i byen. Du skal selge signerte bilder av deg selv til fem kroner eller mer per bilde. Dette skal gjennomføres med full innlevelse, og du skal overtale folk til at dette er en ”good deal”.

Superknuter:

4.1. Donere 2020 kroner til et veldedig formål – maks 4 medruss som deler beløpet.

4.2. Få seksere på alle prøver i russetiden.

4.3. Få hjelp av dine medruss til å samle sammen en mengde kjønnshår. Fest så dette til ansiktet med klebende middel og sitt med ditt nye helskjegg i en skoletime.

4.4. Få positiv omtale for russ og russetiden i media.

4.5. Ta 20 av Kolumbus rutene på en dag

Merke: Bussbillett

4.6. Kjøre en drita full førsteklassing hjem til foreldrene (vekke dem hvis de sover) og snakke om dine bekymringer om datteren/sønnens alkoholforbruk.

Dersom russen kommer tilbake til skolen: (Enkeltknuter)

5.1 Kline med en frivillig 1. eller 2. klassing i 20 sekunder i kantinen

Merke: rød kjærlighet

5.2 Få fem lærere til å signere undertøyet som du har på deg.

Merke: Pennkork

5.3. Gi en femtilapp til lærer/lærlingssjef, og si takk for i går

5.4. Delta aktivt i en hel førsteklasses skoleøkt.

Merke: Blyant

5.5. Delta aktivt i timene og konsekvent svare feil på alle spørsmål fra lærere en hel skoledag, eller til du blir kastet ut av en time.

Merke. Krittstump

5.6. Hel skoledag uten å sitte, heller ikke på gulvet.

5.7. Ta 20 push-ups midt i timen på lærerens kateter.

5.8. Stjele maten til en førsteklassing og spise den.

5.9. Romantisk date med en som ikke er russ i kantinen på skolen i storefri (med blomster og stearinlys).

5.10. Bruk russebukse/dress i en hel gymtime.

Dersom russen kommer tilbake til skolen: (Dobbeltknuter)

6.1. Kline med en medruss i tre minutter i kantina, i friminuttet.

6.2. Gå sammenbundet med samme medruss en hel skoledag.

6.3. Spille en runde Twister i kantinen.

6.4. Sitte en time i et tre ved skolens område før skolestart.

6.5. Kysse puppene til en medruss med høylytt innlevelse i 30 sekunder i kantinen i storefri (OBS! Med samtykke)

6.6. Springe i undertøy rundt skolen din. (OBS!! Kan bli oppfattet som blotting og bli politianmeldt)

6.7. Gå med badehette, badebriller og svømmeføtter en hel skoledag.

6.8. Strippe ned til undertøyet i kantinen i matfriminuttet.

6.9. Sitte gjennom en hel skoletime kun iført undertøy og valgfritt hodeplagg.

6.10 Gå naken under russebuksen/dressen en hel skoledag. Med en A4 lapp på ryggen der du informerer at du går kommando under russebuksen/dressen. (Rosa post-it-lapp).

6.11 Binde en frivillig lærer til flaggstangen og danse krigsdans rundt han/henne i et friminutt (med samtykke fra lærer).

6.12. Spander et “halvt-horn-ost-skinka-piffi-varmt” på en førsteklassing i lunsjen.

