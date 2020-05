Aktuelt Koronaviruset Vil ha drive-in-treff for russen på 17. mai, men møter skepsis Det planlegges drive-in-russetreff i Sørmarka Arena på nasjonaldagen. Smittevernoverlegen sier at også folk i bil må holde avstand. Publisert: 11. mai 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Russen har ikke hatt mye å juble over så langt i år. Nå planlegges det et drive-in-treff i Sørmarka Arena, men også dette treffet kan ryke. Bildet er fra fjorårets russetog i Sandnes. FOTO: Carina Johansen

I forbindelse med koronautbruddet har konserter, gudstjenester, stand up-forestillinger og filmvisninger blitt gjennomført som drive-in, blant annet på Forus travbane.

Russen ønsker nå å arrangere et drive-in-russetreff i Sørmarka Arena på 17. mai.

– Russen har ikke hatt et eneste treff i år. Derfor tenkte vi at dette absolutt er noe vi måtte få til, sier medarrangør Milan Aran i Din Russetid.

Utfordringen er at arrangementet vil være i strid med nasjonale anbefalinger.

FAKTA: Disse reglene gjelder for drive in-arrangementer Følgende smitteverntiltak kreves: Bilene plasseres med 2,5 meters mellomrom.

Vakter mellom radene påser at vinduene holdes lukket.

Det er ikke tillatt å forlate kjøretøyet.

Billetten til arrangementet scannes gjennom bilruten slik at det ikke blir kontakt mellom kontrollør og publikum

Det vil bli opplyst på storskjerm alle gjeldende smittevernregler og publikum vil få oppfordring om å følge FHIs retningslinjer.

Personer i samme bil skal være fra samme husstand.

Alle skal holde 2 meters avstand, også dem som jobber på arrangementet.

De som er i hjemmekarantene, isolasjon eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke delta og skal holde seg hjemme.

Det blir ikke lov å nyte alkohol i bilene.

Personbil er det eneste tillate kjøretøy – Maks 5 personer pr. bil

Vi oppfordrer til toalettbesøk før ankomst

Der skal ikke være noen form for salg av mat eller drikke eller annet.

Dersom biler ankommer med person som er påvirket av rusmidler eller medbringer slikt, vil kjøretøyet og alle passasjerer bli avvist.

Det blir opplyst om bortvisning uten refusjon om noen av disse retningslinjene ikke blir fulgt.

– Følger ikke anbefalingene

Basert på nasjonale smitteråd har Stavanger kommune utformet en punktliste som drive-in-arrangører må følge (se faktaboks).

Her kommer det blant annet fram at: «Personer i samme bil skal være fra samme husstand».

– Hvis arrangøren her tillater at russ fra forskjellige grupper skal være i samme bil, vil dette være utenfor de anbefalingene som gjelder, sier smittevernoverlege i Stavanger kommune, Runar Johannessen.

Han forteller at han ikke har hørt om arrangementet før Byas tar kontakt mandag ettermiddag. Johannessen vil derfor ta kontakt med arrangøren.

Sørmarka Arena er blitt «koronatilpasset». I en pressemelding står det at hallen er rigget om til en underholdningsscene tilpasset konserter og kino, visningsmesser og kanskje til og med en festival. FOTO: Pål Christensen

Regjeringens nye smittevernregler trådte i kraft 7. mai.

Da økte antall personer som kan være samlet på offentlige arrangementer og i private grupper. En forutsetning er at det er mulig for personer som ikke er fra samme husstand å holde én meters avstand til hverandre.

Anbefalingen gjelder også personer i bil.

– Dette arrangementet følger derfor ikke disse anbefalingene, sier smittevernoverlege Johannessen.

Skal i dialog

Fredag meldte produksjonsselskapet Eventi og Stavanger Artistbyrå at Sørmarka Arena er blitt koronatilpasset for kinovisninger og konserter.

Så sent som i helga var det drive in-konsert med Gunslingers.

Russens plan på nasjonaldagen er å åpne opp for et mini-treff med inntil 150 kjøretøy. Dette skal foregå i rett over en time.

– Vi planlegger underholdning, taler og quiz. I tillegg skal vi gjennomføre rogalandskåringen, hvor vi blant annet kårer årets russebuss, sier Aran, som henviser til Eventi for spørsmål knyttet til smittevernhesyn.

Daglig leder, Karl Petter Sandvik, forteller at produksjonsselskapet er klar over utfordringen knyttet til avstand i bilene.

– Vi jobber med en plan som vi skal sende over til kommunen. Russen er en gruppe som kommer til å sitte sammen i bilene sine uansett, men sier kommunen nei, må vi selvsagt forholde oss til det, sier Sandvik.

Russetoget kommer i år til å bestå av biler og busser som skal kjøre fra Stavanger til Bryne. Bildet er fra fjorårets russetog i Stavanger. FOTO: Marie von Krogh

Russetog fra Stavanger til Bryne

Russen har hatt en amputert feiring så langt. Da koronautbruddet rammet landet for alvor, var flere russ usikre på om russetiden i det hele tatt ville bli noe av. Så ble årets Landstreff avlyst.

Til slutt landet russens hovedstyre på å starte opp russefeiringen 7. mai. Dette ble blant annet markert med digital russedåp ved Vågen videregående skole i Sandnes.

Årets 17. mai-feiring kommer også til å bære preg av smitteverntiltak. Russen planlegger derfor en ny vri på russetoget i år.

Etter at minitreffet i Sørmarka Arena er over, starter en kortesje av russebiler og russebusser som følger gamleveien gjennom Mariero, Gausel og Sandnes, før endestoppet blir Bryne.

– Det blir en kjempekul opplevelse, både for russen og barna som har lyst til å få med seg russetoget. Det er noen som har investert masse penger i musikkanlegg, så det blir god lyd på veien, sier Aran i Din Russetid.

Publisert: 11. mai 2020, 19:00