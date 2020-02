– Den skuta jeg seiler kommer til å synke på et tidspunkt, uten tvil. Jeg kjemper en kamp det er umulig å vinne, sier Martin Simenrud (24).

Han vet godt at han kunne gjort som «alle» andre og logget på. Det ville gjort mange ting enklere, men Simenrud følger ikke strømmen.

Opplevd mange forbedringer

Ifølge en undersøkelse fra analysebyrået Kantar, synes over halvparten av befolkningen at de bruker for mye tid på mobil og nett. Blant gruppene som mener de bruker for mye tid på nett er unge under 25 år. Det er også den gruppen som kommer høyest ut på SSB sine målinger for 2019 over hvor mye tid som brukes på sosiale medier. Tallene viser at 90 prosent av unge mellom 16-24 år er på sosiale medier daglig eller nesten daglig.

Siden 2013 har han levd uten sosiale medier. Det er det mange grunner til, og 24-åringen er veldig fornøyd med at han tok det valget for sju år siden.

– Jeg er lykkeligere, presterer bedre, sover bedre, tenker bedre, husker mer og er mer til stede. Alle de forbedringene i livet kan jeg ikke droppe fordi resten av verden mener noe annet.

Den reflekterte studenten mener at det ikke er sunt for hjernen med alle disse varslene, det konstante behovet for å være nær telefonen og all tid og konsentrasjon sosiale medier tar.

– Problemet er at det er ofte telefonen som oppsøker deg. Jeg ville kontrollere hjernen min igjen.

Hjernen måtte koble av

Det var da han ønsket å finne tilbake til lesegleden han hadde som ung at han merket at det var på tide å gjøre noe med mobilbruken.

Simenrud kunne fint lese i sju-åtte timer en søndag da han var barn, og han leste ofte tre bøker i uka.

Etter å ha lagt bort bøkene noen år ønsket han i ungdommen å finne tilbake til lesegleden.

– Jeg merket raskt at jeg ikke lenger hadde den konsentrasjonen det var behov for. Det var som at hjernen måtte koble av hvert 15. sekund.

Erlend Borren Kristoffersen

– Jeg kunne aldri gjort som han

Caroline Jensen Dahle (25) går i klasse med Simenrud. De har diskutert temaet flere ganger. Dahle er ikke enig i at det beste er å slette alle de sosiale mediene.

– Jeg forstår at han ønsker å være mer til stede, men fra dét til å slette alt er det en lang vei. Jeg mener at da har han et anstrengt forhold til sosiale medier. Jeg føler det blir litt som de som ikke klarer å ha godteri i huset uten å gå helt berserk og spise opp alt. Jeg kunne aldri gjort som ham, sier hun.

Dahle tror hun bruker i gjennomsnitt over to timer på sosiale medier hver dag. Det synes hun er litt for mye, men alt i alt mener hun at hun har et godt forhold til det.

– Jeg synes det er en veldig kul måte å være sosial på, i en verden du skal være ti steder samtidig.

Erlend Borren Kristoffersen

– Føler meg brysom

– Jeg går glipp av veldig mye. Det er den største grunnen til å ha sosiale medier, sier Simenrud.

Da han begynte på Universitetet i Stavanger forrige høst merket han godt at livet uten sosiale medier kan være vanskelig.

– I fadderuka måtte jeg alltid si: «legg til nummeret mitt», «send til meg også da!». Tillitsvalgt i klassen har fått egen instruks om å sende alt som blir lagt ut på Facebook-gruppa på tekstmelding. Jeg føler meg litt brysom da, ler Simenrud.

Han har ingen problemer med å innrømme at å leve uten sosiale medier i 2020 kan være vanskelig. Likevel oppfordrer han andre til å prøve det samme.

– Prøv å leve 30 dager uten, så vil du se at du føler deg bedre.

Tre hovedårsaker for å koble av

Trine Syvertsen er prosjektleder for «digital frakobling», og professor ved Universitetet i Oslo. Hun tror det er tre hovedårsaker til at mange ønsker å bruke mindre tid på nett og sosiale medier.

1) Tilstedeværelse: Mange opplever at de sliter med å være tilstede i øyeblikket. Ofte ender det med å fokusere både på mobilen og det som skjer rundt deg samtidig.

2) Privatliv: Mange føler at de kommer for tett på andre, og ønsker å dele mindre av eget privatliv. Folk blir også stadig mer bevisste på hva de deler av persondata.

3) Konsentrasjon og produktivitet: All tiden på nett gjør at du får mindre tid til å gjøre andre ting. Det kan gå utover jobben eller skolearbeidet. Mange opplever også at den avbryter dem når de forsøker å gjøre vanlige ting som å lese en bok eller ha en samtale.

Ram Gupta

...plutselig har det gått en halvtime eller en time og du sitter fortsatt der og sjekker helgeværet for tredje gang uten at det har forandret seg.

– Tror du at vi fremover vil se at stadig flere «logger av» sosiale sosiale medier?

– Det er viktig for meg og prosjektet (digital frakobling, journ.anm) å ikke bare tenke på dette som et individuelt problem. Det er lett å bare diskutere det som et livsstil spørsmål hver enkelt må klare selv. Vi er også interessert i å spørre om dette er et samfunnsmessig problem som vi sammen kan hjelpe hverandre med. For eksempel som det gjøres på noen skoler med mobilfri sone.

Syvertsen mener at mange blir fanget i en «sjekkeløype». Du skal bare sjekke om det har skjedd noe på Instagram eller Facebook, men ender med å bli sittende på mobilen lenge.

– Det er litt deilig å ta en pause de første fem minuttene, så plutselig har det gått en halvtime eller en time og du sitter fortsatt der og sjekker helgeværet for tredje gang uten at det har forandret seg.