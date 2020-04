Aktuelt Russetid Russen i Sør-Rogaland venter med å sette ny fest-dato Russen i Oslo og Viken har utsatt russerfeiringen til natt til 16. juni. I Sør-Rogaland venter russen med å fastsette en dato, men håper at flere kan samles snart. Publisert: 16. april 2020, 14:56 Stella Marie Brevik

– Vi vil ikke måtte utsette det på ny, hvis vi bestemmer oss for tidlig, sier russepresident Malin Hjelmhaug ved Vågen videregående skole. FOTO: Carina Johansen / NTB scanpix

1. mai skal russen i Sør-Rogaland bestemme seg for når russefeiringen skal starte. Russ flere andre steder i landet har allerede satt ny dato for feiringen, men russen i Stavanger har bestemt seg for å vente.

Dette ble avgjort under et møte med Stavangers hovedstyre på onsdag.

– Hvorfor?

– Da får vi mer info og alle kan få én dato å forholde seg til, sier Jeppe Andersen, russepresident ved St. Svithun videregående skole.

Andersen forklarer at møtet kun var med russen i Stavanger, men at de har dialog med de andre russepresidentene i Sør-Rogaland.

Han antar de andre skolene i regionen vil ta samme beslutning. Frem til nå er 16. juni den mest aktuelle datoen.

Utsetter også i Sandnes

Også i Sandnes har de valgt å utsette beslutningen:

– Da får vi forhåpentligvis mer info om hvordan ting blir, forteller Malin Hjelmhaug, russepresident ved Vågen videregående skole.

– Vi vil ikke måtte utsette det på ny, hvis vi bestemmer oss for tidlig, fortsetter hun.

Hjelmhaug forklarer at hennes medruss har tatt beslutningen med ro:

– De forstår det og ingen klager. De vet at vi jobber for å få til den beste feiringen.

Håper på større samlinger

Thea Willoch Rettedal, russepresident ved Sandnes Videregående, forteller at håpet til Sandnes-russen er en mer normal russetid: At innen 1. mai vil nye retningslinjer tillate at flere samles.

– Da kan vi få en mer inkluderende russetid, samtidig som folk kan ta i bruk russenvanen, eller bussen, sier Rettedal.

De samme tankene har russen på Jåttåvågen videregående:

– Vi vil se hva de sier rundt 1. mai, før vi eventuelt går for 16. juni som dato. Håpet er at de vil lette på tiltakene og øke grensen for hvor mange som kan samles, forteller russepresidenten ved Jåttavågen, Mathias Torstensen.

Publisert: 16. april 2020, 14:56