Kvadrat utvider åpningstidene

Regionens største kjøpesenter, Kvadrat, utvider åpningstiden fra mandag til fredag fra 10 til 21, melder Sandnesposten.

Det betyr at man kan handle én time lenger i hverdagene - for å hjelpe kundene i «tidsklemma», ifølge senterlederen:

– Det skal hentes, kjøres, legges, trenes, handles og spises før klokken 20.00, sier Renate Hjørnevik til Sandnesposten, og forteller at egne målinger viser at besøket på senteret når en topp etter klokka 18 mot 20.

– Vi ønsker å tilpasse oss markedet og kundene våre så godt som mulig. Det er jo dem vi er her for, sier Hjørnevik til avisa.

LES OGSÅ:

Marie von Krogh

Til 20 er det vanligste

På nettsidene til Kvadrat ser vi at de nye åpningstidene allerede er på plass.

Fra klokka 10 til 20 er imidlertid den vanligste åpningstiden i hverdagen, viser en sjekk hos andre kjøpesentre i regionen.

Ett senter som følger spent med på hva Kvadrat gjør, er «søstersenteret» Amfi Madla - begge kjøpesentrene er med i Olav Thon-familien.

LES OGSÅ:

Amfi Madla kan bli «Årets kjøpesenter»

– Vi gjør ingen endringer enn så lenge, men vi er hele tiden i tenkeboksen selv når det gjelder åpningstider. Vi kjenner Kvadrat godt, så det blir spennende å se hvilke erfaringer de gjør seg, sier senterleder Anette Øfsti Worum ved Amfi Madla til Byas.

– I teorien er det lett å tenke at det er en god idé, at folk får lagt ungene og kanskje benytter seg av den ekstra tiden til å handle, men i praksis er det ikke sikkert at det stemmer. Derfor avventer vi litt, og ser hvordan utviklingen blir, legger hun til.

Kundene i sentrum

Arkaden Torgterrassen i Stavanger sentrum har foreløpig heller ingen planer om å følge etter, ifølge senterleder Elisabeth Schibevaag.

– Nei. Vi har en litt annen forutsetning i sentrum, hvor det kanskje er litt mer trykk på dag og ettermiddag enn kveldstid, sier hun til Byas.

Hun er imidlertid ikke fremmed for å endre åpningstider hvis det er noe de ser kundene ønsker.

– Sist vi endret åpningstidene var det i andre enden, altså én time før, fordi vi så at det var mange som kom til byen tidlig. Dette har endret seg i etterkant, så det har vi nå gått tilbake på. Kundestrømmen er i endring hele tiden, og den følger vi nøye med på.

Senterleder Birte Wiinberg ved Bystasjonen i Sandnes forteller at utvidede åpningstider ikke er noe som er etterlyst - fra verken kunder eller butikker.

– Men åpningstider er noe vi ser på hele tiden. Per i dag er det ikke behov for det.

Pål Christensen

Er regionen klar?

Kjøpesenteret Kilden i Hillevåg har heller ikke utvidede åpningstider på agendaen.

– Nei, det har ikke vært «på blokka» engang, men det er spennende at det er noen som kjører på, og det er bra at det er Kvadrat som gjør det, sier senterleder Marianne Madland.

Kvadrat er det største senteret i regionen, og har derfor de beste forutsetningene til å teste ut nye åpningstider, mener Madland.

– Så får vi se om regionen er klar for det. Vi vil selvfølgelig alltid lytte til kundene våre, hvis dette er noe de ønsker.