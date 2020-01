Interiørkjede har slått seg selv konkurs

Gave- og interiørbutikken har utsalg i Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim, Stavanger, Flesland, Gardermoen og Kristiansand.

Nå har kjeden meldt oppbud og dermed slått seg selv konkurs.

– Det er beklagelig å meddele at det ikke har lyktes å finne en løsning for selskapet som sikrer videre drift. Selskapet har på grunn av dette meldt oppbud i dag, 20.01.20, skriver Audun Skodvin Viken, styreleder i Ting AS, i en epost til Fædrelandsvennen

To butikker i Stavanger

Ting åpnet i Stavanger i 2014. I november 2018 lanserte kjeden butikken Småting, vegg i vegg med moderbutikken. Småting er også et gave- og interiørutsalg, men er rettet mot barn.

I forrige uke valgte også en annen interiørbutikk å melde oppbud. Da var det Vakkert i Hospitalsgata som slo seg selv konkurs.

Dersom du prøver å gå inn på Tings nettsider, kommer du til en side som sier at butikken er «midlertidig stengt».

Tomine Walmsness

Dårlig økonomi

Kjeden har i lang tid slitt økonomisk. Ifølge regnskapssiden proff.no ble det omsatt for 93 millioner kroner i 2018, men resultatet før skatt endte på nesten 14 millioner kroner i minus.

Tomine Walmsness

– Det er en ubalanse i markedet med synkende marginer og for høye kostnader. Parallelt krever det store investeringer for å kompensere med økt netthandel. Det har vært iverksatt en rekke tiltak det siste året for å bedre lønnsomheten i virksomheten, og det har blitt jobbet intenst de siste månedene for å finne løsninger for å sikre videre drift av Ting AS, skriver Viken i eposten til Fædrelandsvennen.

Selskapet har hovedkontor i Bergen.