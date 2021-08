Aktuelt Smittevern Reagerer på manglende avstand på Fadderfestivalen Flere reagerer på bildene fra Fadderfestivalen. – Ingenting er viktigere for oss enn smittevern, svarer faddersjefen. Publisert: 20. august 2021, 14:00 Tor-Arne Vikingstad

Elias Håvarstein

Videoer publisert på Snapchat viser studenter på festivalområdene under Fadderfestivalen.

– Vi har gjort det vi kan, men får verken fritak eller unntak fra avstandsregelen.

Det sa festivalsjef i Utopia, Espen Knoph, til Byas tidligere i uken.

For at 5.000 mennesker skulle få lov til å samles til festival igjen, var Utopia avhengig av å få lov til å bli et testarrangement. Det fikk de ikke.

Nå reagerer flere på bilder og video tatt fra Fadderfestivalen på Ullandhaug denne uken.

Oppdaget gjennom Snapchat

Regjeringens melding om at koronatiltak kan oppheves i september har gjerne fått meteren til å krympe litt ekstra. Folkemassene under Arendalsuka har fått Bent Høie til å reagere, melder Nettavisen.

Her hjemme reagerer politiker Frode Myrhol (Folkeaksjonen nei til mer bompenger, FNB) på Fadderfestivalen. Han ble lettere sjokkert da han åpnet kartfunksjonen på Snapchat for å sjekke stemningen på campus Ullandhaug:

– Oppe på festivalområdet ser du nå folk tett i tett. Enmetersregelen ser ut til å være ikke-eksisterende, sier han til Byas.

Myrhol tenker på at andre festivaler har sett seg nødt til å avlyse, som Utopia, eller nedskalere, som Mablis, som følge av smittevernrådene.

Han mener studentene må være ansvarlige selv om det er semesterstart.

Frode Myrhol reagerer på manglende avstand. Bildet er fra en budsjettdebatt i Stavanger kommunestyre i 2020.

– Serveringsbransjen lever tross alt av dette her hele året, og sysselsetter tusenvis av folk i Stavanger. Hvis du i det hele tatt stopper opp på et bord i ti sekund, så står du i fare for å bli kastet ut. De kan ikke risikere at serveringsbransjen stenger ned en gang til på grunn av et potensielt smitteutbrudd, sier han.

Har testet over 1.000 studenter

Faddersjef Mille-Marie Isaksen Lillemoen sier selv hun registrerer reaksjonen, men presiserer at det er et viktig skille mellom arrangement og det øvrige utelivet:

– Vi har testet over 1.000 studenter siden søndag, uten noen positive tilfeller. Vi arrangerer i henhold til FHI og Helsedirektoratets retningslinjer for vårt type arrangement, og har tatt smittevern på største alvor i siden vi startet planleggingen for over et år siden, sier hun til Byas.

Hun legger til at alle på fadderområdene må ha et grønt koronasertifikat for å komme inn.

– Vi har testet over 1.000 studenter siden søndag, sier faddersjefen. For å komme inn på festivalområdene, må du ha grønt koronasertifikat.

Hva tenker du om reaksjonen på manglende avstand på festivalområdet?

– Vi tilrettelegger for og oppfordrer alle våre studenter til å kunne holde en meters avstand. Vi kan i teorien ha flere enn 1.500 på festivalområdet på Ullandhaug. Halve området er tomt til enhver tid. Studentene ser og forstår opplegget, og alt tyder på at dette kommer til å gå fint.

Fadderfestivalen har delt opp deltakere på festivalområdene i ni programkohorter på 500 personer hver. Det er dermed plass til tre kohorter på Ullandhaug og to i sentrum hver dag.

Hvordan stiller du deg til Myrhols spørsmål om utelivets regler versus Fadderfestivalen?

– Vi må ikke glemme at Fadderfestivalen også genererer aktivitet i sentrum, og bringer nesten 4.000 studenter til utelivet i Stavanger under trygge forhold. Vi har vært tydelige på hvilke regler som gjelder på byen og på Fadderfestivalen som arrangement. Ingenting har vært viktigere for oss enn smittevern og å gi studentene mulighet til å knytte nettverk sosialt og faglig, avslutter hun.

Énmeteren gjelder fortsatt

Vi tar en rask sjekk med fylkeslegen, for å være på den sikre siden.

– Når noen tar på seg å være arrangør og slippe inn masse mennesker, så er det de som er ansvarlig for den oppfølgingen, sier fylkeslege Janne Dahle Melhus.

Ifølge covid-19-forskriften skal arrangører sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand, målt fra skulder til skulder.

Likevel, mange har senket skuldrene over sommeren, og du vil ikke slite med å finne folk som står tettere enn anbefalt - enten du er ute på byen eller ditt nærmeste kjøpesenter.

Gjelder fortsatt énmetersregelen?

– Ja, svarer fylkeslegen kjapt.

– Det er gitt unntak i undervisningssammenheng, men ikke i verden for øvrig.

Og den gjelder selv om alle i en kohort er nylig testet og har grønt koronasertifikat?

– Ja, det gjør i grunnen det. Det står ikke i noen forskrift, men det er en anbefaling vi fortsatt holder på, sier hun.

Heier på fadderuken

– Jeg syns det så tett ut, men jeg skjønner at det må være vanskelig å arrangere på premissene og tilnærmet umulig å håndheve det på en god måte. Dette er mer et utbrudd som følge av en regel som ikke lar seg håndheve skikkelig.

Det er ikke mange dager siden Espen Knoph så seg nødt til å avlyse Utopia-festivalen. Han mener imidlertid at Myrhol sin kritikk mot Fadderfestivalen egentlig handler om noe annet:

– Jeg syns ikke at spørsmålet handler om fadderuken gjør noe galt eller riktig. Vi må komme videre derfra: Hva godt eller vondt kommer utav de grensene som er satt på arrangement nå? spør Knoph.

Espen Knoph er festivalsjef på Utopia. Han har forståelse

Han reagerer spesielt når politikere og eksperter som ikke kan lage festival, uttaler seg som om de har førstehåndserfaring som arrangør.

– Vi får ikke klare svar fra myndighetene. Vi har fått kunstige linjer på hva som er greit og ikke, og det er ikke folk reagerer når de ser video eller bilder fra arrangement som teknisk sett oppfyller smittevernkrav. I mellomtiden heier vi masse på fadderuken. Slik jeg ser det har de gjort alt de kan for å overholde enmetersregelen, sier Espen Knoph til Byas.