Disse er nominert til #byasbeste underholdning! Den splitter nye kategorien byr på teater, konsert, komikere og dragshow-bingo. Nå kan du endelig stemme på din favoritt! Sponset av: Tonje Thorstad Kildal

Oda Bjønnes Hanslien

For første gang kunne folket stemme på hva de mener er #byasbeste underholdning. Nominasjonene er talt opp, og Byas har vært ute for å ta en prat med de heldige fem.

Dette er de fem nominerte:

Jan Rune Holdhus

Hvem : Artist, komiker og bareier.

– Jeg tror nok ikke det er jeg som er nominert, jeg tror det er June kommune. Neida, jeg tror jeg er nominert for jeg har fått mange til å le de siste 20 årene med drag, standup og alt mulig, så har det krystallisert seg inn i den karakteren. Jeg tror jeg har fått mange til å le i pandemien, sier Jan Rune Holdhus om hvorfor han tror han er nominert.

Holdhus har holdt på i 20 år, og vært med å starte det meste av undergrunnskultur i byen. Han startet den første drag-gruppen i Stavanger, Stayups, og forteller at han var den første åpent homofile standupkomikeren i Norge.

Det er spesielt karakteren June Kommune som nevnes i nominasjonene.

– Det er flåsete å si, men takket være June Kommune har pandemien vært en drøm. Det har selvfølgelig ikke vært det hele tiden, men for min del har det vært at jeg turte å gjøre det jeg ikke hadde turt om det var for pandemien, sier Holdhus til Byas.

– Jeg ga på en måte litt opp og sa «ok, nå gjør jeg det bare så blåser jeg i konsekvensene. Jeg tar på meg de øredobbene og den leppestiften også gjør jeg bare det jeg føler for, så får det bare gå som det går», avslutter han.

Jan Rune Holdhus syntes det var «kjempestas» å bli nominert i kategorien.

Mio og Tino

Hva : Dragshow-bingo

– Det var utrolig kjekt, det var ikke forventet i det hele tatt. Vi har ikke bitt oss merke i denne kategorien, siden den er ny, så vi ble veldig positivt overrasket, sier Tino Rusdal om å bli nominert til #byasbeste underholdning.

– Veldig overrasket, så nå er det bare å pøse på, LA snart, legger Mio Eyfjord til.

Siden 2016 har de to drevet med dragshow-bingo, der mange har tatt turen innom. Eyfjord forteller at folk i alle aldre, alt fra 20 til 85 år, nytter seg av det spesielle tilbudet.

Om hvorfor folk bør stemme på akkurat dem, sier de:

– Vi skaper noe nytt i byen, vi skaper åpenhet og diskusjon om kjønnsroller, sier Eyfjord og legger til:

– Vi er oss selv uten skam, og står i spotlighten med det, det tror jeg også kan være en grunn til å stemme på oss.

Pandemien har vært tøff for dem begge. Bookinger måtte kanselleres, og ting måtte gjøres annerledes enn før. Nå er de glade for å endelig få gjøre ting som de vil.

Mio Eyfjord og Tino Rusdal har gjort fargegata enda mer fargerik.

Mohammed Basefer

Hvem : Komiker

– Jeg synes først og fremst det er veldig fint å bli nominert, men jeg synes også at det er litt over mine forventninger, rett og slett fordi jeg ikke føler at jeg har levert alt jeg har lyst til å levere, det som ligger i hjertet. Jeg har ikke gjort det enda, men jeg håper og satser på at det skjer snart.

Mohammed Basefer har vært en del av standup-leverandøren Comedy Box i seks år. Han har laget fire forestillinger, og holder på med sin femte. Podkaster og underholdning i Fargegata har han også under beltet.

Hvorfor skal folk stemme på deg?

– Det er et veldig vanskelig spørsmål, jeg vet ikke. Hvorfor skal de stemme på kremen fra Jemen? Kanskje fordi jeg har prøvd å blotte meg selv som komiker og prøvd å berøre sensitive temaer.

Hvordan pandemien har vært for han, svarer han kort og brutalt på:

– Deprimerende.

Mohammed Basefer har holdt på i Comedy Box i seks år.

Rogaland Teater

– Jeg håper vi er nominert fordi kvaliteten er høy, og at folk synes at det er kjekt og meningsfullt å gå her. Vi tar det som et symbol på at folk setter pris på oss, sier teatersjef, Glenn André Kaada.

Han legger til at Rogaland Teater prøver å lage et tilbud som når bredt.

– Vi prøver å få med alle. Vi prøver å lage et veldig bredt repertoar hvor det skal være noe for alle, samtidig som at alt ikke skal være for alle.

Pandemien har vært krevende for de fleste, også for Rogaland Teater.

– Bare det at vi har satt kulturen høyt og holdt oss i gang, det synes jeg fortjener en liten anerkjennelse, for det har vært ganske tøft.

Likevel mener Kaada at de har kommet styrket ut av det.

– Jeg tror vi har lært ganske mye som har vært bra for oss med tanke på tiden fremover, så det har vært veldig lærerikt.

Teatersjef Glenn André Kaada håper folk stemmer på Rogaland Teater «fordi kvaliteten er høy, og at folk synes at det er kjekt og meningsfullt å gå her».

Tou og Stavanger Symfoniorkester

Hva: Jubileumskonsert 21. august

– Så vidt jeg vet var det Norges største kulturarrangement på 17 måneder, så det føles nesten fortjent, sier kommunikasjonssjef Cecilie Christ om nominasjonen.

21. august samlet det seg 2000 mennesker til gratis utendørskonsert ved Tou. Der spilte den superpopulære Girl in red sammen med Stavanger Symfoniorkester. Gjengen tror de er nominert på grunn av stemningen under konserten, og at de klarte å samle så mange til tross for koronarestriksjoner.

– Det var bare en helt magisk stemning, jeg har ikke opplevd noe lignende tror jeg, sier produksjonsleder Sebastian Waldejer til Byas.

Pandemien har vært tung for mange, og kulturbransjen har virkelig fått kjenne på utfordringer knyttet til arrangementer.

– Det er klart det har vært veldig utfordrende, vi har jo jobbet veldig mye med å planlegge og avlyse, og planlegge og avlyse, sier Waldejer.

– Og utsette, sier musikkansvarlig Espen Håland.

Tou og Symfoniorkesteret er nominert på grunn av konserten 21. august i år. Musikkansvarlig Espen Håland, produksjonsleder Sebastian Waldejer og kommunikasjonssjef ved Stavanger Symfoniorkester, Cecilie Christ, var alle fornøyde med nominasjonen.

Publisert: 20. oktober 2021, 14:48 Oppdatert: 20. oktober 2021, 15:15