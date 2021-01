Aktuelt Undervisning Blåmandag for Emilie og 300.000 studenter: – Beskjeden kom latterlig seint To dager før studiestart ba regjeringen landets studenter om å ikke dra hjem fra juleferie. Det får kritikk fra flere hold, men regjeringen forsvarer avgjørelsen. Publisert: 04. januar 2021, 15:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Regjeringen har bestemt at det ikke blir fysisk undervisning på campuser landet over før 18. januar. UiS-student Emilie Christensen mener beskjeden fra regjeringen kom for seint. FOTO: Jarle Aasland/Privat

– Beskjeden kom latterlig seint, sier UiS-student Emilie Christensen (23).

Hverdagen skulle startet igjen på mandag. Slik ble det ikke for 23-åringen og resten av landets 300.000 studenter.

På lørdag, to dager før studiestart, dro regjeringen i håndbrekket. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sa at det ikke ble fysisk undervisning ved landets campuser før 18. januar.

For å dempe smittetrykket rådet han samtidig studentene til å vente med å dra hjem til sine studiesteder.

– Det er lett å si at du skal følge undervisningen hjemmefra, men det er ikke lett å si at du ikke skal møte på jobb, sier Christensen.

UiS-student Emilie Christensen (23) feiret jul i Drammen, men dro tilbake til Stavanger for å jobbe den 29. desember. Regjeringens oppfordring om å bli værende hjemme kom først fire dager senere. FOTO: Privat Regjeringen glemmer at vi som er studenter i en annen by har hele livet vårt der.

«Hensynsløst»

Hun dro hjem til Drammen for å feire jul med resten av familien den 22. desember. En uke senere måtte hun dra tilbake til Stavanger. Da ventet deltidsjobben på henne. Billettene hadde hun bestilt i god tid i forveien.

– Regjeringen glemmer at vi som er studenter i en annen by har hele livet vårt der. Der er hjemmet vårt, tingene våre, kjærester, venner og jobb. Jeg er helt avhengig av den ekstra inntekten for å få endene til å møtes, sier 23-åringen.

Derfor synes hun kunngjøringen til regjeringen to dager før studiestart er veldig urimelig. Både organisasjoner og opposisjonspolitikere deler synet til UiS-studenten.

– De (studentene journ.anm.) kunne også fått beskjed før, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen kaller det hele «hensynsløst kort varsel».

Et innlegg skrevet av leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Andreas Trohjell, går viralt på Facebook. I skrivende stund har innlegget over 1100 reaksjoner og 279 delinger.

Her peker Trohjell på den korte fristen studentene fikk, men trekker også fram ensomhet og økonomi som store utfordringer for gruppen under koronapandemien. Han er også svært bekymret for pekefingeren mange retter mot studentene.

«Når kommuner, media og folk i kommentarfelt konsekvent peker på studenter som en økt smitterisiko og når det kan innføres spesialtiltak mot studenter fra ulike myndighetsnivå, da er vi på vei i en retning vi ikke bør», skriver NSO-lederen.

Hjertesukket til NSO-leder Andreas Trohjell har truffet en nerve. Mandag formiddag hadde innlegget over 1100 reaksjoner og nærmere 300 delinger. FOTO: Skjermdump Facebook

Var så raske som mulig

Statsminister Erna Solberg sier til NTB at avgjørelsen ble tatt etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI). Denne kom lørdag ettermiddag.

– Vi ga beskjed til studentene så raskt som mulig, sier hun.

Hun viser også til at FHI så sent som 28. desember ikke ville tilrå nye tiltak på grunn av usikkerhet rundt smittesituasjonen, men ville vente til begynnelsen av januar.

Søndag strammet regjeringen ytterligere inn på smitteverntiltakene og innførte en sosial nedstenging. FOTO: Fredrik Hagen

Søndag kunngjorde regjeringen en sosial nedstenging.

– Vi har altså fulgt de faglige rådene på det tid på det tidspunktet faginstansene mente at det var riktig at vi skulle gjøre det, sier Solberg.

Prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger, Astrid Birgitte Eggen.

Digital undervisning

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, sier at universitetet var forberedt på en annerledes smittesituasjon etter juleferien. Derfor var mye av undervisningen allerede lagt opp til å være digital på nyåret.

Som følge av innstrammingene til regjeringen søndag, vil all undervisning nå bli digital.

– Undervisning som ikke lar seg gjennomføre digitalt, vil derfor bli utsatt, sier Eggen.

– Hva tenker du om fristen regjeringen ga studentene?

– Jeg synes det er litt uheldig. Samtidig har jeg forståelse for at regjeringen ikke har hatt innsikt i hvordan smittesituasjonen ville bli etter jul- og nyttårshelgen. Men på vegne av studentene våre kunne jeg ønske at studentene fikk en lengre frist, slik at de kunne planlagt livene sine bedre, sier Eggen.

