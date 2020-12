Aktuelt Tiktok Erik (21) har én million følgere på TikTok: – Jeg skjønner det ikke helt selv Etter videregående byttet Erik Rasmussen (21) fra Madla ut skolebenken med Disney- og Netflix-produksjoner og samarbeid med stjerner som Jason Derulo. Publisert: 05. desember 2020, 15:00 Ebba Schjølberg Eiring

Erik Rasmussen landet drømmejobben rett etter videregående. På fritiden lager han TikTok-videoer. FOTO: Privat

I helga passerte han i tillegg én million følgere på TikTok, under brukernavnet Eravfx.

– Det er ganske sykt, jeg skjønner det ikke helt selv, sier han til Byas.

Men helt uforståelig er det ikke.

På TikTok lager nemlig Rasmussen videoer av samme tekniske kvalitet som de som vises på kinolerreter verden over.

Veien til Canada

Rasmussen var nettopp ferdig på St. Svithun videregående skole i Stavanger og skulle flytte til Bodø for å studere spesialeffekter, en interesse han hadde fått i løpet av årene på videregående.

Men så kom det en telefon fra Canada.

– Jeg hadde søkt på en jobb der for moro skyld, og trodde ikke at jeg kom til å få den, forteller Rasmussen.

Dermed droppet den daværende 19-åringen alt i Norge, og satte seg på et fly over Atlanteren.

De to siste årene har Rasmussen jobbet på produksjoner for Disney og Netflix, som «Maleficent», «The One and Only Ivan», «Cursed» og «Enola Holmes».

– Det ene øyeblikket var jeg en videregående-elev, og i det neste bodde jeg i Canada helt alene, og jobbet på et sted fullt av folk som hadde jobbet med spesialeffekter i årevis.

– Det var veldig rart, minnes Rasmussen.

Rett i jobb

Rasmussen forteller at det han kan om 3D og spesialeffekter er selvlært, via internett, YouTube og onlinekursing. Samtidig får han bruk for mye fra realfagslinja på St. Svithun.

– Vi bruker mye matte og fysikk i jobben jeg gjør nå. Jeg spesialiserer meg i simuleringer, og det er veldig mye fysikk som går inn i det, forteller 21-åringen.

– Men jeg hadde aldri tenkt at det var dette jeg kom til å bruke fagene til! legger han til.

Rasmussen tror blandingen av det «hvem som helst» kan få til og det veldig profesjonelle, er noe av det som gjør Eravfx så populær. FOTO: Nicola Toon / Hulahoop Photography Jeg hørte på musikken til Jason Derulo da jeg var liten, og plutselig har jeg nummeret hans og kan ringe ham opp, så det er veldig gøy!

TikTok-eventyret

Han jobbet lange dager på store produksjoner, og forklarer at det ble mye overtidsjobbing.

– Det første året i Canada hadde jeg ikke så mye fritid.

Så hvordan ble han en TikTok-profil? Det henger sammen med det som har påvirket livene til de aller fleste det siste året.

– Da korona kom, ville de at vi skulle jobbe hjemmefra, og da fikk jeg mer tid til overs. Jeg tenkte jeg måtte finne noe nytt å gjøre, så jeg begynte å lage videoer på TikTok med kjæresten min.

Mens Erik redigerer, er det kjæresten Michaela som filmer og lydlegger videoene, og de kommer opp med ideer til innhold sammen.

Suksessoppskriften

– Først gjorde jeg det bare for meg selv. Jeg lærer jo mye av det, men så fikk jeg så god respons, og det gir meg motivasjon til å fortsette med det.

Men hvordan har han fått så enormt mange følgere?

Han tror blandingen av det «hvem som helst» kan få til og det veldig profesjonelle, er noe av det som gjør kontoen så populær.

– Det er bare filmet med mobilen, og så legger jeg til det tekniske jeg kan på PC-en. Det er kanskje den miksen som er kul for folk, sier han.

En del av videoene går ut på å forklare hvordan han har laget noe, såkalte «behind the scenes». Disse har fått spesielt god respons, forteller Madla-gutten.

– At jeg har den bakgrunnen i film, og kan vise hvordan ting lages, kan kanskje inspirere yngre folk litt.

Samarbeid med internasjonale kjendiser

Rasmussen kan bruke alt fra fra én dag til én uke på det han publiserer på den populære appen - altså alt fra 4 til 20 timers arbeid.

– Så det tar litt tid, men det er gøy å se at folk liker det.

Og responsen kommer ikke fra hvem som helst. Blant annet har 21-åringen blitt kontaktet av artister som Jason Derulo og Marshmello for å samarbeide om videoinnhold.

– Jeg hørte på musikken til Jason Derulo da jeg var liten, og plutselig har jeg nummeret hans og kan ringe ham opp, så det er veldig gøy, sier Rasmussen.

Video fra Norge

På grunn av pandemien er det halvannet år siden han var i Norge sist, men heldigvis får han jobbe hjemmefra før jul, og skal ha hjemmekontor mens han sitter i karantene i Stavanger.

– Jeg skal nok prøve å filme litt rundt omkring i Norge, og lage litt fine videoer derfra, sier han om juleferien.

– Vil du si at du landet drømmejobben for to år siden?

— For meg er det jo det. Jeg er veldig glad i det jeg gjør!

Publisert: 05. desember 2020, 15:00