Aktuelt Restaurant Burger-gründer og restauranteier starter ny pizzakjede Mange ønsker en bit av pizzamarkedet. Professorens Pizza i Sola er blant dem. Publisert: 05. oktober 2020, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I Solakrossvegen 1 skal Gunnar Ellingsen og Roger Malmin (innfelt) starte opp Professorens Pizza. FOTO: Privat/Friestad/Iversen

Mennene bak den nye pizzakjeden er Gunnar Ellingsen og Roger Malmin. Ellingsen startet opp The Shack tilbake i 2015, en restaurantkjede som i dag består av fem utsalgssteder.

Malmin er tidligere norgesmester i kokkekunst og jobbet i ni år ved Charles & De i Sandnes. Han har tatt over restauranten som nå heter Noi, hvor Malmin i dag er daglig leder.

Nå har duoen kastet seg på pizzatrenden og starter opp Professorens Pizza.

– Vi var flere som tenkte det samme på hver vår kant. Det var egentlig tilfeldigheter som førte til at vi møttes og gjorde noe med det, sier Ellingsen.

The Shack-gründere Kenneth Pedersen og Gunnar Ellingsen. Sistnevnte satser nå på pizza i Solakrossen sammen med en kjent restauranteier i Sandnes. FOTO: Ingebjørg Iversen

Fra pub-idé til byggestart

Tilfeldigheten Ellingsen snakker om, var en sommerkveld på utestedet På Kornet i Stavanger sentrum. Her kom Ellingsen i prat med Olav Stangeland og Steffen Kylevik. Ideen de diskuterte begynner nå å ta form i Solakrossen.

Stangeland og Kylevik driver blant annet flere frachiserestauratner for Sabi Sushi. De har nå tatt på seg den kjedelige, men svært viktige rollen som investorer, forklarer Ellingsen.

LES MER: Sushikjede fra Bergen skal åpne fem restauranter i Stavanger og Sandnes

LES MER: Stavanger-restauranten omsatte for nærmere 20 millioner på et halvt år

– Roger blir med som en solid fagmann. Det er vi to som skal utvikle bedriften sammen, så kommer jeg til å ha hovedansvar for markedsføringen, fortsetter Ellingsen.

Byas har tidligere omtalt den omfattende pizzahistorien som Stavanger og Sandnes har å by på. Det startet med Pizza 28 på 70-tallet. Dolly Dimples, Pizzabakeren, Bankers, Mano, Panzanella og Pizzaco er aktører som har fulgt etter og fortsatt satser på matretten.

– Det er stor konkurranse, det er det ingen tvil om, men det handler om at vi brenner for dette og mener at vårt eget produkt vil være et godt alternativ, sier Ellingsen.

I ni år jobbet Roger Malmin (t.h.) for Charles Tjessem ved Charles & De. I dag driver han restauranten Noi i de samme lokalene i Langgata i Sandnes sentrum. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Vil åpne i løpet av året

The Shack-gründeren har mange baller i lufta. Én av dem er som styremedlem i restauranten til Malmin. Ellingsen ringte restaurantsjefen som tente på ideen.

– Det er mange på markedet, men vi skal være et nytt alternativ til de som er der i dag. Vi må gjøre det på vår måte og lage skikkelig god take away-pizza, sier Malmin.

Han understreker at han kommer til å fortsette som daglig leder ved Noi. Der har han god erfaring med å lage pizza, men de to stedene skal skille seg fra hverandre.

– Vi skal lage pizza «american style» i Solakrossen, på Noi er vi imidlertid inspirert av italiensk pizza, sier Malmin.

LES MER: Ny utvidelse for restaurantkjeden: Åpner på Madla

Ifølge Ellingsen investerer han og Malmin, i tillegg til de to investorene, rundt 1,5 millioner kroner for å få pizzakjeden på beina. Målet er å åpne innen året er omme, forhåpentligvis allerede i november.

– Skal dere åpne flere spisesteder?

– Målet er først og fremst å åpne utsalget som vi jobber med nå. Så må vi få en bekreftelse på at kundene liker dette like godt som oss. Så får vi se, sier Ellingsen.

Publisert: 05. oktober 2020, 18:00