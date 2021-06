Aktuelt Stavanger Åpner bruktbutikk med spesielt konsept – Stavanger burde være klar for dette, mener butikkeierne. Publisert: 03. juni 2021, 19:00 Janne Håland

Lokalene ligger i Langgata, rett ned bakken for Mano og Doughnut Worry. FOTO: Janne Håland

– Da lokalene ble ledige, var det noen som spurte meg «kan ikke du bare starte bruktbutikk?».

Gjenbruksdronning Irene Meling var ikke vond å be. «Ja, hvorfor ikke?» tenkte hun. Hun allierte seg med likesinnede Maria Lea Botnehagen, og i løpet av juni åpner «Stas og Fjas» i Langgata 2 i Stavanger.

(Ullandhaug gårdsbutikk holdt til her før, men åpnet for et par måneder siden rett over gata. )

– Vi håper folk skal finne gode ting til en ok penge, samtidig som det er bra for miljøet. Det er et overforbruk og en kaste-mentalitet i samfunnet. Stavanger burde være klar for dette konseptet, sier Botnehagen.

Alle kan selge

Ideen er at de som vil, kan leie en egen «stand», en hyllereol, for en fast månedspris. Da kan man fylle hyllene med brukte ting og klær, og bestemme prisen på varene selv. Salg og kundebehandling fikser Meling og Botnehagen mot 15 prosent av salgssummen. De har blitt inspirert fra lignende konsepter i Danmark, og i et par andre byer i Norge.

– VI vil gi alle litt følelsen av å ha en egen butikk i Stavanger. Kanskje vil de komme innom og fylle på underveis, og lage seg attraktiv stand, sier Meling.

– Stavanger trenger et sted hvor folk kan selge tingene sine. Ikke alle har råd til å gi bort ting, og her slipper man å deale med mange kjøpere på Finn. Her selges ting som de er, og folk får sett på varene før de kjøper dem, sier Botnehagen.

Siden de fikk nøklene 1. mai, har de malt og fikset lokalet, og skrudd opp reoler. FOTO: Janne Håland

Ettermiddag og helg

De to jobber sammen i Bekkefaret bydelshus, og vil derfor være i butikken utenom arbeidstid. Foreløpig er planen å ha åpent på ettermiddagene mandag og onsdag, og hele dagen fredag og lørdag.

– Vi hadde nok gjort noe annet hvis vi skulle tjent mye penger. Men jeg elsker jo dette, sier Meling, som er trofast gjest på loppemarkeder og gjenbruksbutikker, og er kjent for sine garasjesalg.

I butikken skal kjøpmannsdisken til Botnehagens oldefar få nytt liv:

Navnet «Stas og fjas» beskriver butikken, mener de.

– Det er jo mye stas, så kommer det til å bli litt fjas også. Så er det jo sånn at det noen synes er fjas, synes andre er stas.

Allerede har over 20 interesserte selgere meldt sin interesse.

– Vi har plass til rundt 60, sier Meling.

Publisert: 03. juni 2021, 19:00