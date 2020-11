1. Ikke vær for drøy

– De aller fleste steder har en form for dresscode. Det meste bør være helt, rent, pent og ikke være til sjenanse for noen, sier Daldorff.

Dette betyr for eksempel at Borat-badedrakt, et svært kort skjørt eller et naken-kostyme kan sette en stopper for byturen.

– Skjørt som går til midt på låret er kort nok. Så skal man helst unngå å kombinere dette med en dyp utringning, sier Bjørnsen.