Nå kan du bruke BSU-pengene på oppussing Nytt fra 1. juli er at du også kan bruke disse sparepengene til å pusse opp boligen din. Publisert: 16. juli 2021, 12:37

Nå kan du pusse opp for BSU-pengene! FOTO: NTB

De fleste har fått med seg at BSU, boligsparing for ungdom, er en lur måte å spare til boligkjøp på en målrettet måte. I tillegg kan du trekke fra inntil 5500 kroner i året på skatten.

I år har det derimot kommet noen endringer, og en av dem er rimelig fersk.

Påkostninger og vedlikehold

Allerede ved årsskiftet ble det innført en ganske stor endring. Fra 1. januar er det kun de som ikke eier bolig som får skattefridrag når de sparer i BSU.

1. juli trådte en annen endring i kraft: BSU-ordningen blir litt mer fleksibel, og du kan bruke sparepengene også til å pusse opp.

Fram til nå ville du vært nødt til å putte BSU-pengene inn i boliglånet og forhøyet boliglånet etterpå, dersom du ville bruke pengene til oppussing.

Snakk med banken din

– Regjeringen foreslår at midler på konto for boligsparing for ungdom (BSU) ikke bare skal kunne brukes til kjøp av bolig, men også til oppgradering og vedlikehold av boligen, skrev regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.

18. juni ble endringen vedtatt. Og vil du sprette BSU-kontoen for å pusse opp, råder produktsjef for sparing i SR-Bank, Maren Stangeland Oftedal, til å gjøre følgende:

– Da tar du kontakt med oss i banken og forteller om oppussingsplanene. Husk; du kan bare bruke BSU-kontoen en gang.

