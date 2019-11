Hvem vinner cupfinalen i FIFA? Tipp riktig resultat og vinn billetter til Ullevaal

Tipp resultatet av FIFA-kampen i kommentarfeltet vårt på Facebook, Instagram eller i denne artikkelen. Tipper du riktig, er du med i trekningen av to billetter til cupfinalen på Ullevaal den 8. desember.

– Jeg er her for å vinne, ingenting annet, sier Thomas Jakobsen (20).

Han slenger litt med leppa i midtsirkelen på SR-Bank Arena. Ved siden av ham står motstander Roy Skjæveland (23).

– De sier jo at det er den beste som vinner, så da er det vel egentlig ganske greit. Det bør gå veien, svarer Skjæveland.

FIFA-oppladning

Den 8. desember møtes Viking og Haugesund til dyst i Oslo. Det er duket for et skikkelig rogalandsderby, og de mørkeblå kan hente hjem sitt første cupgull siden 2001.

Men Haugesund er en svært farlig motstander. For to uker siden vurderte Aftenbladets sportsredaksjon de to lagene, og kom fram til at Viking er favoritter med knappest mulig margin.

Halvannen uke før det braker løs, var det på tide å ta en ny formsjekk av lagene. Denne gangen i FIFA.

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Stein, saks, papir

Derfor gikk Byas ut tidligere denne uka og etterlyste to spillere til cupfinale-oppgjør på SR-Bank Arena.

Jakobsen og Skjæveland var de heldige som ble plukket ut av redaksjonen. Siden ingen påmeldte ønsket å representere Haugesund - naturlig nok - ble det hele avgjort i en runde stein, saks, papir, hvor taperen var den som måtte spille med Jostein Grindhaugs mannskap.

Her var det Skjæveland som trakk det korteste strået.

– Da blir det jo et uheldig utfall, i og med at det er Haugesund som stikker av med seieren, sier 23-åringen før oppgjøret.

– Vi får ikke håpe det! Jeg har troen på Viking, som alltid, svarer Jakobsen.

Kampen får du se på Byas.no fredag klokka 18.00. Som kommentatorer stiller Byas-journalist Håvard T-L Knutsen og Vikings profesjonelle e-sportutøver, Chris-André Skogland.