Nytt marked popper opp i Østervåg hver lørdag fram mot jul

– Først fikk vi en forespørsel om å arrangere et marked på en søndag, men da fant vi ut av vi like gjerne kunne gjøre det mye større, sier Cathrine Bjerga.

Sammen med Fretex-kollega Martha Nordahl Vatne og Loppis-gründer Kjetil Østbø Enoksen, har de nå sikret seg et 400 kvadratmeter stort lokale i Østervåg.

Her popper markedet opp hver lørdag fram mot jul. Første åpningsdag er 16. november.

– Dette er en mulighet for lokale kunstnere, folk som sitter på gjenbruksartikler, eller andre kreative sjeler som har en god idé, men mangler salgslokale. Vi ønsker at markedet skal være litt av alt, sier hun.

30 utstillere

Bjerga jobber ved Fretex i Breigata og gikk nærmest rett over veien for å finne et egnet lokale. Etasjen over Katharina og Sørbø i Østervåg står tom, og huseieren var overveldende positiv.

– Dette er noen utrolig entusiastiske damer. Jeg synes det er veldig fint at vi får brukt sentrum til slike aktiviteter, og at flere får vist fram det de kan, sier huseier Paul Brekklund.

Lokalet kan huse rundt 30 utstillere om gangen. Blant annet har arrangørene henvendt seg til flere lokale selgere som er aktive på salgs- og gjenbruksappen Tise. På appen kan du legge ut det meste av artikler du ønsker å bli kvitt, eller finne skjulte skatter fra noen andre sitt hjem.

– Denne appen brukes hyppig av mange som er interessert i gjenbruk, men i stedet for at alle sitter for seg selv, ønsker vi å samle folk til en gjenbruksarena, sier Bjerga.

Fortsettelse følger?

Trioen har med seg litt erfaring fra andre markeder i bagasjen. Fretex har hatt stand på festivalen Mablis de siste to årene. Enoksen i Loppis har selv vært aktiv i de tradisjonsrike markedene på Tou, men som nå er nedlagt.

– Jeg har aldri arrangert noe selv. Det er en bratt læringskurve, men jeg tror vi har ganske god kontroll, sier Bjerga og ler.

Naturlig nok blir det salg av en del juleartikler på markedene framover, men Bjerga understreker at alle bidrag er velkomne.

Håpet er også at markedene, som trioen har gitt navnet Cool Spot, kan fortsette å leve etter at høytiden er over.

– Vi vil gjerne ha flere markeder og arrangementer framover, men først må vi sjekke interessen, sier Bjerga.