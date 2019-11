The Shack åpner på Madla - og røper Norges-planer

Siden starten på Mariero i 2015 har The Shack solgt hundretusenvis av burgere, og åpnet utsalg på Tasta og i sentrum.

Nå er kjeden klar for å vokse enda mer, og har annonsert at det snart kommer et fjerde skur i Madlakrossen.

På sosiale medier har The Shack lagt ut at første «spadetak» er tatt på det nye stedet.

– Vi har veldig tro på det nye stedet. Da vi ble tilbudt lokalene, måtte vi bare ta dem, sier burger-gründer Gunnar Ellingsen til Byas.

Åpning på nyåret

Det fjerde utsalget ligger like ved Sabi Sushi i Madlakrossen, og nå jobbes det med å forvandle stedet fra thairestaurant til burgerskur. Det vil være noen sitteplasser inne, men stedet skal først og fremst satse på takeaway.

Når åpningsdatoen blir, er imidlertid ikke helt spikret.

– Det er alltid vanskelig å spå, men vi håper i løpet av januar en gang, sier Ellingsen.

Ifølge et tidligere intervju med Byas kommer det imidlertid ikke til å stoppe her. Så fort de har tjent inn pengene de har investert i å åpne nye restauranter, står resten av Norge for tur, uttalte gründerne til Byas for ett år siden.

– Er dette fortsatt planen?

– Ja, det er egentlig det vi føler oss klare til å gjøre nå. Vi har jobbet veldig mye med selve konseptet og driftsmodellen, og nå ligger alt til rette for at vi skal kunne trå på gassen, sier Ellingsen.

Lars Idar Waage

Vil satse på franchise

Ellingsen forteller at restauranten på Madla trolig blir den siste plassen han og resten av The Shack-gründerne - Kenneth Pedersen og Rune Ludvigsen - ønsker å drive selv. Når og hvis The Shack går nasjonalt, blir det som franchise.

– Vi har hatt veldig mange forespørsler tidligere, men det farligste er å hoppe på noe uten å være klare. Nå håper vi på å vokse på denne måten, sier Ellingsen, som presiserer at en The Shack-burger skal smake akkurat det samme på Tasta i Stavanger som en eventuell framtidig restaurant på Tveita i Oslo.

I regionen finnes en annen burgerkjede som startet flere utsalg, men som måtte rykke tilbake til start etter kort tid. Ellingsen forteller at The Shack med vilje har brukt tid på å vokse for å unngå dette.

– Når man kommer i faresonen for at noe slikt kan skje, har vi satt på bremsen. Vi startet tre restauranter på cirka ett år, så hadde vi et godt opphold, men nå er det på an igjen. Én ting er at det er riktig lokasjon, men man må også ha økonomien til å ta det løftet som kreves, sier han.

Ivar Vasstveit

Fokus på kostnader

Selskapet Ellingsen, Ludvigsen og Pedersen har sammen, Kokkekompisene AS, har hatt ujevne resultater de siste årene, viser regnskapstall fra proff.no.

I fjor omsatte selskapet for over 18,5 millioner kroner, men gikk likevel 800.000 kroner i minus. I 2017 og 2016 hadde selskapet noe høyere driftsinntekter på henholdsvis 24 og 25,2 millioner kroner. I 2017 ble det et overskudd på 554.000, mens det året før ble minus 655.000 kroner.

– Ja, det har svinget en del. Men vi har som sagt jobbet veldig med driftsmodellen som vi føler vi nå har knekt. I fjor brukte vi veldig mye tid på dette, og hadde sterkt fokus på kostnader, sier Ellingsen, som legger til at de har sett på alt fra bemanning til åpningstider.

Og dette har hatt positiv effekt på 2019-tallene, ifølge gründeren:

– I år har det vært ekstremt bra. I år er vi veldig fornøyde med tallene!

