Spotify tester karaoke-funksjon

Da iOS 13 ble sluppet, gjorde Apple det slik at sangtekster blir koordinert med musikken du lytter til i Apple Music-appen.

Nå ser det ut til at også Spotify vil gjøre det samme. Ifølge Techcrunch har Spotify bekreftet at de tester en karaoke-lignende funksjon hos et begrenset antall brukere.

Spotify har tidligere støttet muligheten for sangtekster i takt med musikken på desktop for flere år siden, men funksjonen ble senere fjernet. Siden den gang har brukere til stadig etterspurt muligheten for å få hele sangtekster, helst synkronisert med musikken som en karaoke-funksjon.

Per i dag er Spotify koblet opp mot Genius, som ikke byr på hele sangtekster, men en kombinasjon av enkelte tekstlinjer og fakta om artisten eller låta det lyttes til. Nå vil Spotify derimot vise hele sangtekster som ruller nedover med musikken, og vise hvilken sanglinje du er på, skriver Tek.no.

Enn så lenge foregår testingen blant brukere i Canada, Indonesia og Mexico.