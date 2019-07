Hva skjedde med dobbeltdekkerne?

– Det var stas med dobbeltdekkere for kundene, men for vår del ble det litt utfordrende, sier kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus, Elisabeth Tostensen.

I 2008 ble Kolumbus de første i landet som fikk rulle dobbeltdekkere gjennom rutetrafikken i Stavanger. Med kapasitet på 80 sittende og 15 stående reisende, ble bussene godt likt av passasjerer.

– Dette er veldig bra. Man får litt London-følelse, fikk Aftenbladet høre av en passasjer da bussene ble rullet ut.

Hvor ble de så av?

Smidigere løsning

– Vi er de første i landet med dobbeltdekkere i rutetrafikken, sa daværende direktør i Kolumbus, Terje Øen, til Aftenbladet i 2008.

Da ble tre nye dobbeltdekkere plassert i rute X30, fra Hundvåg til Forus. I 2016 kom et nytt anbud med flere nye busser på markedet, men dobbeltdekkeren var ikke en av dem.

Dermed var det over og ut for bussene på to plan.

– Vi har veldig fokus på å få folk raskt av og på bussen, så det var mer hensiktsmessig å bruke andre type busser, slik som leddbuss, sier Tostensen.

Det ble satt krav til at 70 busser skulle være leddbuss, som kunne ta flere passasjerer og få dem av og på bussen raskere.

– Leddbuss ble derfor en smidigere løsning enn dobbeltdekkere, sier hun.

Kan returnere

De fire meter høye bussene er ikke egnet til å kjøre overalt. En bro blir fort et hinder, og de tre dobbeltdekkerne ble dermed kun plassert på få ruter.

– De fungerer fint på lengre ruter, der man kan kjøre langt. Men her i by-området er vi så avhengige, på grunn av korte avstander, å få passasjerer raskt av og på, sier Tostensen.

Du trenger derimot ikke å dra til London for å kjøre dobbeltdekker igjen, det er fremdeles håp for at bussene kan komme tilbake til norske veier.

– Vi vurderer jo de der det er lange strekk, hvor det kan være hensiktsmessig å bruke dobbeltdekkere, sier Tostensen, og legger til:

– Så det er ikke umulig at de kommer tilbake igjen.

Hun påpeker likevel at med de by-rutene som finnes nå, er det mest effektivt å kjøre andre type busser som leddbuss, tolvmeter- og femtenmeterbuss.

