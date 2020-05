Aktuelt Fadderuke Student i Stavanger? Her er spørsmål og svar om årets fadderuke! Mye har vært usikkert, men nå ser det ut til at Fadderfestivalen blir noe likere fjorårets enn forventet. Publisert: 10. mai 2020, 11:00 Lone Sætre Journalist

Nye studenter vil også i år få en fin studiestart på Universitetet i Stavanger. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Torsdag kom regjeringen med flere gode nyheter, da planen om hvordan Norge etterhvert skal åpnes opp igjen ble lagt frem. Regelen om maks fem personer sammen ble hevet til 20, og 15. juni åpnes det opp for arrangementer med maks 200 personer.

Det er gladnyheter for årets Fadderfestival!

– Nå har vi fått klarere retningslinjer å følge. Så fra og med nå planlegger vi å samle 200 personer på et sted, hvor alle må holde én meters avstand. Vi håper å tilby studentene forskjellige arrangementer, og vil samle så mange som mulig. Det vil si at nye studenter vil få muligheten til å bli kjent med hverandre, sier årets faddersjef Una Ruzic (24) til Byas.

Vil bli faddergrupper

Ruzic bekrefter at det vil bli faddergrupper også i år.

– I år blir det faddergrupper, men det vil bli flere grupper med færre mennesker. Det blir en stor kabal for oss å få til å gå opp, men det blir fint slik at de nye studentene får ordentlig god oppfølging, sier hun.

– Vil færre få mulighet til å være faddere i år?

– Nei, jeg vil heller tro at det blir mindre grupper med flere faddere for å ivareta nye studenter. Det blir ikke sånn at det blir en begrensning på antall faddere, det blir mer opp til oss å finne en god ordning, forteller faddersjefen.

Sammen med fadderstyret har faddersjef Una Ruzic (24) fått en ekstra stor utfordring med å planlegge årets festival. Nå ser fadderuken endelig lysere ut. FOTO: Privat

Hun legger til at antall mennesker i hver faddergruppe ikke er bestemt ennå, men at hun vil tippe på rundt 20 personer, kanskje flere.

Må spre grupper over større avstander

– Blir det faddertelt slik som i fjor?

– Det blir ikke et stort faddertelt slik som fjorårets festival. Det kan være vi skaffer et mindre telt som rommer 200 mennesker, med da plass til å holde én meters avstand. Et så stort område som vi hadde i fjor er ikke hensiktsmessig, og heller ikke noe poeng økonomisk, sier Ruzic.

Hun forteller at de ønsker å fikse et sted hvor studentene kan samles, om det blir i et telt, eller i forskjellige klasserom på UiS, er ikke helt bestemt ennå.

– Det kommer litt an på hvordan universitetet velger å åpne opp. Kanskje vi sprer folk rundt i byen og på campus. Vi må spre samlinger, for det er viktig at det ikke blir for mange på ett sted. Problemet blir hvis alle studentene for eksempel skal ta buss inn til campus samtidig, legger Ruzic til.

– Blir det alkoholservering i et eventuelt telt?

– Jeg har ikke noe endelig svar på hvordan det blir med alkoholservering. Vi skal legge opplegget opp slik at det blir trygge rammer, så det spørs litt. Det kommer også litt an på hvordan alkoholservering blir i sentrum, og i studentbaren. Vi holder på å se på muligheter for dette nå, forteller hun.

– Samarbeid for å lage best mulig resultat

Fadderstyret og faddersjef Ruzic jobber nå frem mot studiestart i august.

– Vi må omstrukturere hele greia, ta kontakt med universitetet og høre hvordan det blir med mulighet for å bruke campus. Vi holder dialog med andre aktører som holder på å åpne i sentrum. Det blir et samarbeid mellom byen, UiS og oss i fadderstyret for å lage et best mulig resultat, avslutter faddersjefen.

