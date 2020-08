Aktuelt Øl Sniktitt på Lervigs nye bar på Eiganes I dag åpner Lervig sin første bar i Stavanger. Publisert: 01. august 2020, 12:00 Tor-Arne Vikingstad

Piers Laverick og Dominika Jurkowska vil ha ansvaret for å dra folk fra sentrumskjernen til Eiganes. Ifølge dem burde det ikke bli et stort problem. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

Det er enda litt kaos i lokalene på Eiganes. Kabler skal kobles, vegger skal males og en siste hånd skal legges på verket

Byas er på plass tjuefire timer før åpner Lervig sin første bar i Stavanger. Her kan det brygges 40.000 liter øl i året. Om du vil ha et bilde på cappuccinoen din, så har de kaffe-printer. Er du tidlig ute så er det åpent fra 9 om morgenen til 11 om kvelden.

– Folk kommer til å elske det, forteller Piers Laverick, en av de hovedansvarlige for Eiganes sitt nye vannhull.

Det nye Lervig-lokalet er fylt med planter, kaffe og øltanker. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

Piers Laverick fra York er glad i brune, britiske puber. I de nye Lervig-lokalene må han bli vant til lysere omgivelser, i kombinasjon med andre ting enn bare øl. Fokuset vil også rettes mot mat og kaffe på dagtid.

– Når vi først sitter her ute med plantene i sollyset, så endrer jeg mening. Vi har fantastiske folk på øl, og nå har vi også folk med gode ideer på matfronten. Vi åpner klokken ni om morgenen, så vi håper å få inn studenter og folk som trenger et kontor også, sier Laverick.

«Drivhuset» utfor baren fylles med farger fra de gjennomsiktige veggene. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

– Her skal vi eksperimentere

Den nye Lervig-baren vil ha plass til 160 gjester og selger mer enn bare øl. Juice, kaffe og mat i generell forstand står på menyen. Men hovedfokuset er jo øl, skal vi tro bryggerimester Mike Murphy.

– Her skal vi eksperimentere, proklamerer han.

I et litt mørkere del av lokalet finner vi bryggerimester Mike Murphy, som har jobbet med ferske brygg til åpningen. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

Bryggmester Mike Murphy romsterer mellom fire-fem tanker på tusen liter like bak bardisken. Om ideen er for risikabel for giga-tankene på Hillevåg, så kan bryggerne kjøre en test på Eiganes. Når eksperimentet er ferdig, så er veien kort til baren.

– Vi har makskapasitet på ca. 40.000 liter i året, men vi vil ligge på rundt halvparten tenker jeg, smiler Murphy.

Det er en lang vei til Hillevåg, hvor det i fjor ble brygget rundt tre millioner liter øl.

Destinasjon Eiganes

To år har gått ned i arbeidet med den nye puben i det tidligere overklasse-nabolaget på Eiganes. Nå er målet å trekke alle typer folk til Eiganes.

– Vi håper å trekke studenter, arbeids- og bransjefolk vestover fra bykjernen. Samtidig ønsker vi ikke å stjele plassen til andre steder i byen. Vi håper dette kan være et sted hvor folk både kan sette seg ned med kaffe og jobb, og venner med øl, sier Laverick.

Det er fremdeles litt arbeid igjen før åpning. – Hvis Byas vil se baren helt ferdig, må dere komme en halvtime før vi åpner dørene, var den originale beskjeden. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

– Vi har jobbet med dette lokalet i to år og planene har forandret seg underveis. Vi skulle gjerne åpnet tidligere, men det har tatt lengre tid enn antatt på grunn av koronasituasjonen, sa daglig leder i Lervig, Anders Kleinstrup da Byas var på besøk for noen uker siden.

Nå ligger planene klare for det som skjer fremover, utdyper Laverick.

– Jeg er en stor fan tap-takeovers, så vi får inn flere kule øl- og matprodusenter fremover. Mike kjenner alle, så det er ikke vanskelig å få inn de virkelig kule nye bryggeriene, avslutter han.

