Aktuelt Fargegata Nattklubben gikk konkurs, men nå leter eieren etter nye lokaler Hot Open Mind vil tilbake i bybildet. Publisert: 29. september 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Hot Open Mind begjærte oppbud i juni. Nå jobbes det for en retur til utelivsbransjen. FOTO: Kristian Jacobsen

– Vi så at koronapandemien kom til å vare lengre enn vi forventet. Derfor var det ikke liv laga å drive nattklubb, forteller Hugo Ferkingstad.

For 11 år siden åpnet han Hot Open Mind i Kirkegata. Da som bar og kafé. I 2011 valgte han å åpne nattklubb i Skagen i stedet for.

Det hele kom til en brå slutt i juni. Ferkingstad slo selskapet konkurs.

– Nå ønsker vi å starte opp med bar og kafé som vi drev i begynnelsen, sier Hot-sjefen.

Ønsker nattklubb-mulighet

Han forklarer at Hot allerede har pekt seg ut noen lokaler, men venter med å inngå avtaler på grunn av den pågående pandemien.

– Det blir et «open mind-sted». Vi ønsker likevel å ha muligheten til å starte opp nattklubb i de nye lokalene dersom det er noe vi bestemmer oss for, sier Ferkingstad.

Ifølge regnskapsnettstedet Proff hadde nattklubben en stabil omsetning på i overkant av 5 millioner kroner de siste årene. I 2018 ga det et overskudd på 143.000 kroner.

Etter konkursen kom det fram i retten at selskapet hadde 600.000 kroner i gjeld. Ferkingstad opplyser at denne gjelden har han nå kvittet seg med.

– Derfor kan vi starte med blanke ark igjen, sier han.

Fargegata, med Fri Bar i spissen, er blitt en naturlig samlingsplass for flere homofile, forklarer Jæger i FRI. Byen har likevel godt av en «homsebar», mener hun. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

«Homsebar» er ikke gammeldags

Daglig leder i organisasjonen FRI, Anina Jæger, ønsker et nytt samlingssted velkommen med åpne armer.

– Det er positivt med et skeivt utested hvor alle kan være seg selv. Fri Bar i Fargegata er allerede et slikt sted, men som gjerne samler flere enn bare de som er skeive, sier hun.

Tidligere var det et større skille mellom hvor homo- og heterofile gikk på byen, derav uttrykket «homsebar». «Heterobar» var det ingen som snakket om.

Jæger trekker gjentatte ganger fram Fargegata som et område hvor folk samles uansett legning, i stedet for at homofile går til et spesielt sted.

Fargegata er et populært sted på kveldstid! FOTO: Jarle Aasland

– Er det da gammeldags å rendyrke «homsebar»-konseptet?

– Jeg blir nostalgisk av å høre ordet «homsebar». Jeg vil ikke kalle det gammeldags, jeg vil nesten kalle det for et behov som noen har, sier FRI-lederen.

Da Hot ble borte, forsvant det mest tydelige stedet hvor de homofile samlet seg. Dermed har det blitt det vanskeligere for de som brenner inne med mange spørsmål, eller de som nylig har valgt å være åpne om legningen sin, å finne likesinnede.

– Å ha et sted som rendyrker det skeive viser mangfold - og er med på å fremme mangfoldet, sier Jæger.

Neste år?

Hot-gründer Ferkingstad ser fram til å starte opp et nytt sted i byen, men han tør ikke sette en åpningsdato for forventningsfulle gjester.

– Alle jeg snakker med forstår at det er veldig usikre tider. Selv om vi har alle planene klare, så drøyer vi etableringen. Det blir trolig ikke noe før til neste år. Vi får se, sier Ferkingstad.

