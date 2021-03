Aktuelt Transseksuell Ble kastet ut av dametoalettet på Stavanger-restaurant: – Ydmykende og upassende En ansatt ved Sumo Hall Toll fulgte etter Sultan Hadaddeen inn på toalettet. Hun beskriver episoden som trakasserende. Sumo oppgir at andre gjester hadde klaget på «en ubehagelig opplevelse». Publisert: 18. mars 2021, 19:00 Jonas Vikingstad

Stella Marie Brevik

Sultan Hadaddeen utenfor restauranten Sumo Hall Toll, der hun og en venninne ble kastet ut av dametoalettet etter et besøk i februar. FOTO: Marie von Krogh

– Han fulgte etter oss og ba oss forlate dametoalettet fordi vi ikke var damer. Selv om vi fortalte ham at vi begge var nettopp det, godtok han det ikke, forteller Sultan, som er transkvinne.

I februar besøkte Sultan Hadaddeen (17) fra Tananger restauranten Sumo Hall Toll sammen med en venninne. Da de skulle gå på toalettet ved slutten av besøket ble de nektet av en av restaurantens ansatte.

– Han sa: Gutter, dette er dametoalettet, gå ut.

Hadde legitimasjon

Hadaddeen viste den ansatte legitimasjon, som bekreftet at hennes juridiske kjønn var kvinne, men dette hjalp ikke. De fikk ikke være i fred på toalettet og det endte med at de forlot restauranten.

– Jeg snakket med Sumo på e-post i etterkant, da skyldte de på at jeg hadde en gjennomsiktig topp på meg, og at dette var grunnen til at jeg ble bedt om å dra. Det var ikke det som skjedde i det hele tatt. De sa de skulle ta det videre, men jeg opplevde at det ikke ble tatt seriøst, sier Hadaddeen.

Sultan Hadaddeen viste den ansatte legitimasjon, som bekreftet at hennes juridiske kjønn var kvinne, men dette hjalp ikke. FOTO: Marie von Krogh

LES MER: Mia blir trakassert på nett hver dag: – Jenter blir konstant utsatt for «slutshaming»

– En ubehagelig hendelse

Byas har tatt kontakt med Sumo. Vi har ikke lykkes å snakke med restaurantsjefen ved Hall Toll, men sendte mail til Sumo-sjef Simon Simonnæss.

Vi fikk svar fra Simerjit Singh Dhammi, leder for kundeservice sentralt i Sumo-kjeden.

I hans svar nevnes det ingenting om en gjennomsiktig topp, men at andre gjester hadde klaget på en ubehagelig hendelse:

– Vi er selvsagt svært lei oss for den opplevelsen og følelsen Sultan Hadaddeen forteller at hun har hatt på Sumo. Bakgrunnen for hendelsen, sett fra vår ansatt sitt ståsted, var at andre kvinnelige gjester klaget på en hendelse de opplevde som ubehagelig inne på dametoalettet. Det var dette som fikk den ansatte å reagere, sier Dhammi.

Etter et besøk på restauranten Sumo ble Sultan Hadaddeen og en venninne kastet ut av dametoalettet. FOTO: Jarle Aasland (arkiv)

Transkvinner er selvsagt velkommen til å benytte våre dametoaletter. Simerjit Singh Dhammi Leder for kundeservice, Sumo-kjeden

Kan bortvise – uansett kjønn

Dhammi påpeker at Sumo forbeholder seg retten til å bortvise mennesker, uansett kjønn, som de mener skaper ubehagelige situasjoner for andre gjester. Han sier også at restaurantkjeden til enhver tid følger gjeldende lover og regler i samfunnet.

– Transkvinner er derfor selvsagt velkommen til å benytte våre dametoaletter, slik de alltid har vært på Sumo, sier Dhammi.

– Rart

Hadaddeen reagerer på Sumo’s forklaring. Fordi den ansatte skal ha bedt henne forlate toalettet da han mente hun ikke var kvinne, og fordi Sumo tidligere har fortalt henne at det var en topp som var problemet - ikke en ubehagelig hendelse.

– Det er rart. Hvis det er sånn at gjester har klaget fordi jeg har gått på dametoalettet, sier det noe om transfobien her.

Sultan Hadaddeen kjenner seg ikke igjen i situasjonen som blir beskrevet av Sumo. FOTO: Marie von Krogh

Det er ydmykende og upassende, og det svekker selvbildet mitt veldig. Sultan Hadaddeen

Hadaddeen mener situasjoner som hun opplevde kunne blitt unngått om man hadde kjønnsnøytrale toaletter, og hun mener dette burde være et alternativ på restauranter og lignende. Hun så ingen tendenser til kjønnsnøytrale toaletter på Sumo.

– Vi har kjønnsnøytrale toaletter på alle våre restauranter. Disse toalettene er fritt tilgjengelige for alle som ønsker å benytte disse, sier Dhammi.

Strafferettslig vern mot diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, sier til Byas at fra og med januar i år har kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet hatt strafferettslig diskrimineringsvern.

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm mener slike situasjoner som Sultan Hadaddeen ble utsatt for kan være straffbart. FOTO: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det å nekte noen en vare eller tjeneste på grunn av etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, eller i dette tilfellet kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er straffbart, sier hun.

Bjurstrøm mener kunnskapsheving blant befolkningen må til for å bidra til å unngå slike situasjoner i fremtiden.

– Transkvinner er kvinner og bør få bruke toalettet de ønsker, legger hun til.

Sultan Hadaddeen føler at Sumo ikke har tatt situasjonen alvorlig. FOTO: Marie von Krogh

– Ydmykende

Hadaddeen opplevde besøket ved Sumo som trakasserende. Hun forteller at diskriminering, både åpenbar og skjult, er en utfordring når man er åpen transseksuell kvinne.

– Den trakasseringen jeg opplever som transperson er ofte av folk som kjenner meg igjen fra sosiale medier og trakasserer meg ut fra det - gjerne ungdommer på bussen. Det er første gang jeg opplever så direkte diskriminering fra en voksen på restaurant, påpeker hun.

– Det er ydmykende og upassende, og det svekker selvbildet mitt veldig, avslutter Hadaddeen.

Publisert: 18. mars 2021, 19:00