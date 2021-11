Disse er nominert til #byasbeste kafé.

Byas har besøkt de fem nominerte i kategorien #byasbeste kafé for å høre hvorfor akkurat de bør vinne.

Les om nominerte og stem nederst i artikkelen!

LES MER: Dette er vinneren av #byasbeste kjøkken

Coffeeberry Sandnes:

Hvor: Vågsgata 34, Sandnes

Coffeeberry drives av ekteparet Hanne og Thomas Jørgensen. De har vært nominerte i #byasbeste kafé hvert år siden 2015.

– Det er veldig hyggelig, det kommer like bardust på hver gang, sier Hanne Jørgensen.

Hun trekker frem flere grunner til at hun tror de blir nominert i år igjen.

– Jeg tror nok det handler om atmosfære, stemning og at kundene kan komme inn og bli sett og få et smil. Vi har mange stamkunder som kommer igjen og igjen. Også har vi jo kjempegod kaffe, det setter vi høyt. Det er det som er faget vårt.

Coffeeberry stakk av med seieren i kåringen i både 2015, 2019 og 2020.

– Det er alltid kjekt å vinne, sier Jørgensen med et smil.

Jakob Svendsen, Thomas Jørgensen og Hanne Jørgensen på jobb på Coffeeberry i Sandnes.

Flamingo café:

Hvor: Søregata 30, Stavanger

– Det er kjekt, utrolig kjekt, sier eier Gustav Tveit om å bli nominert til #byasbeste kafé.

Kafeen åpnet dørene i Søregata på sensommeren i fjor, midt i pandemien.

– Det var ganske dritt, sier Tveit. De skulle nemlig egentlig åpne opp i mars, men utsatte av åpenbare årsaker.

Kafeen skal være som en stue, og serverer ifølge Tveit «ujålete mat» i veldig trivelige omgivelser. Det er dette som er grunnen til at folk skal stemme, forteller Tveit.

– Det er litt annerledes. Vi har en skikkelig stue her oppe, og det er ikke mange som har det. Det er veldig uformelt og ujålete.

Om hvorfor folk skal stemme fram Flamingo som #byasbeste kafé trekker Tveit fram koselige ansatte, god mat og stemning.

– Det er totalopplevelsen av å være i en koselig stue, få god mat og god service. Folk er glade på jobb og det smitter over på gjestene.

Amalie Midbøe Pallesen, Gustav Tveit og Bork S. Berg i matchende gensere utenfor Flamingo Cafe.

Kids & Kaffe:

Hvor: Gartnerveien 15, Stavanger

– Det er veldig kjekt og overraskende. Det viser kanskje at folk har savnet et slikt tilbud, sier eier Silje Myklatun.

Tilbudet er en kafé spesielt egnet for småbarnsfamilier med god plass til vogner, barn og en passende meny. Ideen kom da eierne Silje Myklatun og Elise Paulsen var småbarnsmødre som ville på kafé, da det var liten plass til barnevogn, lagde de heller selv en kafé som passet deres behov i 2019.

De tror nominasjonen kommer av at de skiller seg ut, og at folk setter pris på tilbudet de tilbyr.

– Jeg er overrasket, men synes det er kjekt. For det er mange gode kandidater så det er veldig hyggelig å være nominert, sier Myklatun.

Om hvorfor folk skal stemme på akkurat Kids & Kaffe drar de fram at de blant annet har mange stamkunder som kommer igjen og igjen.

– Vi føler selv at vi har et veldig treffende konsept for mange. Vi ønsker å bli her, så jo flere så vet om oss, jo bedre, sier Myklatun og legger til:

– Vi er jo «one of a kind» i byen.

Silje Myklatun og Elise Paulsen er eierne av Kids & Kaffe på Kilden i Hillevåg.

Sirkus Renaa:

Hvor: Lagårdsveien 61, Stavanger

– Det er jo stas. Det er kjekt at folk bruker oss og at de tenker på oss, sier restaurantsjef Iselin Klausen om nominasjonen.

Sirkus Renaa åpnet for et år siden og har et litt annerledes konsept ifølge Klausen. Om dagen er de et bakeri og konditori, men som kvelden går det mest i pizza, pasta og salater. De har også bar og lounge med shuffle board. Det er likevel råvarene Klausen trekker fram når Byas spør hvorfor de tror de er nominert.

– Vi er veldig stolte av produktene våre. Det er gode råvarer vi bruker. Kvalitet er et ord som går igjen, men det går vel igjen hos alle.

Om hva så gjør akkurat Sirkus Renaa til #byasbeste kafé har Klausen svaret klart:

– Det er fordi vi har kjempegode produkter og er et godt team. Vi vil at folk skal komme her og trives.

Restaurantsjef Iselin Klausen sier at det er kjekt at folk tar seg tid for å komme til Sirkus Renaa, som ligger litt utenfor byen.

SiS Bokkafeen:

Hvor: Rennebergstien 24, Stavanger

– Det er fryktelig hyggelig, det er kjempekoselig at vi blir husket på, sier kaféleder Malin Skogholt.

Bokkafeen er en av Studentsamskipnaden i Stavanger sine kafeer, og ligger på campus Ullandhaug.

– Vi er et fristed for studenter og ansatte på campus. Folk koser seg her, vi har god kaffe.

Bokkafeen fungerer både som et hvilested og et samlingspunkt.

– Vi har en rolig atmosfære her, så folk kan komme å hvile seg mellom forelesningene. I tillegg er vi et møtested der forskningsmiljø og studenter møtes.

Kaféleder Malin Skogholt på jobb i Bokkafeen sammen med Synnøve Birkedal.

Hvem av disse blir #byasbeste kafé 2021?

Avstemmingen varer i en uke frem til natt til onsdag neste uke.