Ap-politiker om ekskludering i russetiden: – Sånn skal vi ikke ha det Ekskludering blant russ ble tema i opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune tirsdag, etter flere medieoppslag om ukultur. – Vi ser en tendens som er svært urovekkende, sier Ap-politiker. Publisert: 23. mars 2022, 17:54 Christine Andersen Johnsen

Daniel Bøhn Rayner (Ap) syns det er urovekkende å lese hvordan russ gruer seg til russetiden på grunn av utestenging.

– Fylkeskommunen bestemmer ikke over russetiden, det gjør elevene selv. Det skal de gjøre også, for det er deres feiring. Men vi ser nå en tendens som jeg syns er svært urovekkende, sa Daniel Bøhn Rayner (Ap) under tirsdagens møte i Rogaland fylkeskommunes opplæringsutvalg.

Han er gruppeleder i Rogaland Ap og nestleder i utvalget. Etter flere medieoppslag om ungdommer som frykter å bli ekskludert i russetiden, ba han om en statusmelding på fylkeskommunens tiltak.

Fylkeskommunen satte nemlig i 2020 ned en tiltaksgruppe som skulle forme og følge opp en strategi for russetiden i regionen. Denne gruppen har gjennomført flere møter med russen de siste årene.

Fylkeskommunen vil samarbeide

– Jeg er glad for at vi satte ned den tiltaksgruppen som skal jobbe forebyggende. Vi har kunnet lese i mediene om prøvefester og avstemming som avgjør om du får være med på en russegruppe, høyt rusforbruk og pengebruk. Sånn skal vi absolutt ikke ha det på våre skoler, sa Rayner videre.

Fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen påpeker at fylket, til tross for at russetiden styres og arrangeres av russen selv, har valgt å inngå samarbeid med russen.

– Holdningen var tidligere at vi skal holde oss utenfor, fordi dette er elevenes fest. Vi har valgt å ikke gå for den tilnærmingen, men å samarbeide med russen med fokus på to ting; trygghet og inkludering, sa Fougner Janssen på møtet.

Tiltaksgruppen har gjennomført flere tiltak allerede, deriblant:

Foreldremøte for foreldre til elever som går første året på videregående i august.

Digitale samlinger med skolenes russekontakter (rektorer eller andre fra skolenes ledergrupper), politikontakter, russepresidentene, mobbeombud og Statens vegvesen.

Møte med Vestland fylkeskommune for å dele erfaring i arbeidet med russen. Vestland har innført initiativet «vestruss».

– Vi ser at dagens feiring allerede starter på ungdomsskolen og i vg1, og at vi må inn der for å informere foresatte og være med å skape gode holdninger til en russefeiring som ikke styres av eksterne kommersielle krefter, noe som har blitt mer og mer vanlig de siste årene, sa Fougner Janssen.

– Holdningen var tidligere at vi skal holde oss utenfor, fordi dette er elevenes fest. Vi har valgt å ikke gå for den tilnærmingen, sier fylkesopplæringssjef Eiliv Fougner Janssen.

Skal evaluere tiltakene

Fylkeskommunens arbeid skal også evalueres av førsteamanuensis Klara Øverland ved Læringsmiljøsenteret på UiS. Hun var med på å skrive rapporten «Erfaringsrapport Russ 2019» som er brukt som grunnlag for tiltaksgruppa.

– Det må gå over tid, og vi må ha noen normalår etter korona. Men vi kommer nok tilbake til dere om et år med tilbakemelding på problemet, sa Fougner Janssen.

Øverland sier til Byas at fylkeskommunen ønsker å evaluere tiltakene som er satt i gang.

– Det jeg skal gjøre er en prosessevaluering. Det vil si at jeg skal skissere hva de har iverksatt, hva som ble gjennomført, og hvordan de som var med i gruppa vurderer dette, sier hun.

Russen selv ønsker å inkludere

Hun sier at målet med tiltakene er å dempe negative konsekvenser og skadelig atferd, og å skape et bedre skolemiljø.

– Det er ikke et avholdsmål, men en ønsker å stoppe lovbrudd og å dempe noen negative forhold. Politiet får et høyt antall henvendelser om støy, og erfaringene fra skolene er at noen føler seg ekskluderte. Målet er at det skal bli en god russefeiring.

Hun påpeker at russen selv ønsker å sørge for at alle skal bli inkludert.

– Noen opplever bevisst ekskludering, men det er ikke alltid det er bevisst. Vi ser at ekskluderingen kan skje litt ubevisst. Det handler av og til om plassmangel, og de som ikke får plass må finne seg en ny gruppe. Det er ikke så lett når du kjenner på at du ikke fikk være med, sier hun.

– Vi ser at ekskluderingen kan skje litt ubevisst, sier Klara Øverland, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret på UiS.

Russefeiringen skjer stort sett på fritiden, men noen konsekvenser trekkes også inn i skolen.

– Det kan for eksempel være dårlige følelser knyttet til at en ikke er med, og gruppene synliggjøres veldig ved at de setter medlemmenes navn på gensere og russeprodukter, sier hun, og legger til:

– Det er noen russ som reagerer som en motpol, og det er fint at noen gjør det. Det blir interessant å se om denne tiltaksgruppen kan gjøre grep som kompenserer for noen av de negative effektene russetiden har, sier hun.

