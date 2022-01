Aktuelt Russen Vil flytte russetiden: – Fint å få gjort det skikkelig Flere av årets russepresidenter ønsker å flytte feiringen til etter eksamen på permanent basis. Rogalandsrussen ser mange fordeler med å utsette festen også i år. Publisert: 12. januar 2022, 17:19 Christine Andersen Johnsen

Elias Håvarstein

Silje Log, Maria Fløystad Mel og Oskar Hagberg Adamsson mener russetiden bør flyttes til etter eksamen.

– Jeg er veldig for å ha russetiden nærmere sommeren, etter eksamen, sånn at vi først kan fokusere på skole og deretter ha det skikkelig gøy, sier Maria Fløystad Mel.

Russetiden starter vanligvis i april, og varer frem til 17. mai. De siste to årene har feiringen blitt utsatt flere steder på grunn av koronapandemien og restriksjoner.

Tirsdag skrev NRK at flere av årets russepresidenter nå ønsker å flytte feiringen permanent.

De tre avgangselevene ved St. Olav vgs, Oskar Hagberg Adamsson, Maria Fløystad Mel og Silje Log, har hatt en koronapreget skolegang nesten siden de startet på videregående.

– Jeg er enig med Maria. Jeg vil bare utsette så vi slipper å stresse med eksamen, men også så vi kan ha en lang russetid, sier Silje Log.

Oskar Hagberg Adamsson er russepresident ved St. Olav vgs, og sier at styret har egne ansvarlige for smittevern. Han mener det kan være en fordel å forskyve feiringen.

– Jeg tenker det hadde vært bra å flytte den. Feiringen skal jo markere slutten av 13 års skolegang, og da er det fint å få gjort det skikkelig.

– Hva med 17. mai, da?

– Årh, 17. mai er jo ordentlig tradisjon, så det er vanskelig, sier Fløystad Mel.

– Man kan jo sette sluttdatoen til sankthansaften, for det føler jeg er litt samme greia. Så kan nasjonaldagen få være litt for seg selv, og det er nok mange som føler at russen ødelegger litt av feiringen, fortsetter hun.

St. Olav-elevene kaller seg selv litt pessimistiske, og tror ikke russen vil få feste fritt når russetiden kommer, enten den starter før eller etter eksamen.

– Men jeg føler at mange andre er positive, så jeg skal ikke gi opp helt enda, sier Maria Fløystad Mel.

– Landstreffet i Stavanger tror jeg er dødt, men jeg håper vi i det minste kan rulle og samles litt, legger Silje Log til.

– Bør utsettes hvis det blir eksamen

Byas har spurt flere russepresidenter i regionen om de mener at russetiden bør utsettes. Russepresident ved Hetland videregående skole, Henning Rimereit, sier at det spørs om eksamen i år skal gjennomføres som normalt eller ei.

Over 34.000 har signert en nasjonal underskriftskampanje som krever eksamen i 2022 avlyst. Bakgrunnen er at elevene mener at de, siden koronapandemien startet, har hatt en uforutsigbar skolehverdag som har ført til at mange ikke henger med på fagstoffet.

– Dersom eksamen gjennomføres tenker jeg at det bør utsettes til etter eksamen, slik at man får fokusert mer på skolearbeidet i den perioden, sier han.

Markus Tjora Larsen, russepresident ved Sola Vgs, sier at han ikke har tatt stilling til hvorvidt eksamen bør utsettes eller ei.

– Det er egentlig det samme for meg om russetiden skjer før eller etter eksamen, sier han.

Tjora Larsen sier at han ikke er veldig bekymret for at russetiden skal preges av koronarestriksjoner, til tross for høye smittetall og restriksjoner i samfunnet akkurat nå:

– Men jeg håper at det blir bedre. Det så jo ganske lyst ut før omikron kom, men det er noen måneder igjen til russetiden, så vi må bare vente og se, sier han.

Nakstad: – For tidlig å si

Rimereit ved Hetland videregående skole er ikke bekymret for avlyst russetid som følge av koronapandemi i år:

– Akkurat nå er det jo slik at det ikke hadde gått an å gjøre noe, og vi må selvsagt vente til smittetallene har gått ned. Men jeg er optimistisk og har selv nettopp tatt tredje dose. Jeg håper at det kan spille inn, sier han.

Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, sier til NRK at det er altfor tidlig å si noe om russefeiringen vil bli påvirket av pandemien:

– Selv om vi har en stor smittebølge nå, kan mye være annerledes mot slutten av vinteren, forklarer Nakstad.

Enn så lenge foreligger det ingen anbefalinger spesielt rettet mot russen.

