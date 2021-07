Aktuelt Stavanger Nytt Fortou-kjøkken dukker opp i bakgården til Tou Dagens Fortou består, men får både en lillebror og en storebror som nabo. Publisert: 15. juli 2021, 16:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fortou flytter inn i lokalene som er til høyre i bildet. Her skal selskapet åpne nytt produksjonskjøkken og take away-utsalg. Bakerst i bildet er uteserveringen til T-Time. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Siden oppstarten av Fortou i 2016, har «det lille hullet i veggen» – som Fortou-sjef Arnt Skjerve selv beskriver det som – vært for lite.

Som et take away-utsalg er lokalet ypperlig, men når maten skal lages fra bunnen av, er ikke benkeplassen stor nok.

Løsningen har vært et produksjonslokale i Spilderhauggata på Storhaug. Det blir snart historie når Fortou flytter inn i nyoppussa lokaler på Tou. Her kommer nytt produksjonskjøkken og et nytt take away-utsalg.

– Målet er å få opp mest mulig raskest mulig. Håpet er alt står klart i løpet av september, sier Skjerve.

Elise og Arnt Skjerve (til høyre i bildet) har lenge ønsket seg et produksjonskjøkken i Tou-lokalene. Her er de sammen med kjøkkensjef ved Angr, Bernt Sætre, under forberedelsene av restaurantåpningen i mars. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Skal utfylle hverandre

Sammen med kona startet han også opp Tako i 2019, som senere har blitt til Angr Bar & Kjøkken. For to år siden spurte Byas om Skjerve ikke var redd for å konkurrere mot seg selv ved å ha to spisesteder så nær hverandre.

Men nye prosjekter kan tydeligvis ikke komme nært nok Fortou-skuret i Kvitsøygata. Og han er ikke engstelig for at han skal utkonkurrere seg selv denne gangen heller.

– Fortou 1 og 2 skal utfylle hverandre. Nøyaktig hva som kommer på menyen er usikkert. Vi holder fortsatt på med planleggingen og skal gjennom en workshop først, sier Skjerve.

Det nye take away-lokalet kommer vegg i vegg med vinbaren T-Time som åpnet forrige måned. Lokalet vil også huse det nye produksjonskjøkkenet og et «chef’s table» som kan bookes til arrangementer eller kurs.

– Vi har den siste tiden stått overfor et luksusproblem. På finværsdager har vi hatt vanvittig trøkk på Fortou. Ved å få produksjonskjøkkenet like ved og i tillegg åpne et nytt take away-utsalg, utvider vi kapasiteten og korter ned den lange ventetiden som oppstår når mange bestiller mat samtidig, forklarer Skjerve.

Fortou åpnet «det lille hullet i veggen» i 2016. Selskapets største eiere er Skjerve og Tou Scene AS, men også Øst har en liten eierandel på 9 prosent. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Destinasjon

Den nye Fortou-utvidelsen forsterker ideen om at Tou ikke bare skal være et stoppested, men også en destinasjon.

Uteserveringen er ny, skjenkeområdet er utvidet og T-Time er blitt en del av serveringsfellesskapet sammen med Øst, Fortou.

– Vi ser hvor viktig er det er å ha et godt mat- og drikketilbud, så dette er en del av en langsiktig strategi hos oss, sier daglig leder ved Tou, Per Arne Alstad.

Tou Scene AS eier rett over 45 prosent av Fortou AS. Alstad forteller at kulturinstitusjonen tar regningen for oppussingen, så er det opp til Skjerve & co. å få i stand kjøkkenet.

Når alt står klart, vil forhåpentligvis Tou-bakgården bli enda mer attraktiv.

– Vi etablerer et samlingssted. Det er her kunst og kultur lever best. Da får vi dynamikk, diskusjon og debatt, slik at vi får et bredere og større perspektiv på det som produseres, sier Alstad.

Når finværet først kommer og det er varmt i lufta, bruker mange Sjøparken ved Tou. Da renner bestillingene inn til Fortou, som kan ha opp mot en times ventetid. FOTO: Michael Chr. A. Simonsen

Stressende og motiverende

Utvidelsen skjer få måneder etter at restauranten Tako ble erstattet med Angr, i en tid hvor serveringssteder ikke har jobbet under de beste forholdene.

Daglig leder i Fortou, Elise Skjerve, skriver i en tekstmelding at utvidelsen har vært planlagt lenge, men er forsinket på grunn av pandemien.

– Fortou har stort behov for å øke sin kapasitet, både hva angår produksjon til Fortou street food, i tillegg til å øke kapasiteten på catering. På det nåværende tidspunkt har vi stor pågang og begrenset kapasitet for catering – dette er et markedet vi i større grad ønsker å satse på, skriver hun til Byas.

Resultatet for 2020 er ennå ikke offentlig, men Elise Skjerve skriver at selskapet trolig får et underskudd på 1,2 til 1,3 millioner kroner.

– Det har helt klart vært veldig krevende for oss. Vi burde vel roet oss ned og brukt tiden til å hente oss inn igjen, men uansett hvor stressende nyetableringer er, så er det samtidig veldig motiverende, sier Arnt Skjerve og fortsetter:

– Vi ser heller ut mot horisonten og ønsker å gi Storhaug det Storhaug vil ha. Det er bare å brette opp ermene og kjøre på.

