Don't worry! Snart kommer Doughnut Worry til Sandnes Søtsakene har forårsaket lange køer i Langgata i Stavanger. Lange køer blir det gjerne i Langgata i Sandnes også, når donut-sjappa åpner i august. Publisert: 13. juli 2021, 19:00

Et kjent syn utenfor Doughnut Worry på en lørdag. Kø blir det kanskje i Langgata i Sandnes også, når utsalget står klart mot slutten av sommeren. FOTO: Anne Kristin Aanestad

Gründer–paret Andrea Ribeiro og Miguel Silva startet opp donut-utsalget i fjor vinter, men allerede før Doughnut Worry har passert ett år, ser duoen sørover til nabobyen.

– Sandnes var alltid i tankene våre. Klarte vi ikke finne et lokale i Stavanger, ville vi til Sandnes - og motsatt, sier Ribeiro, som er daglig leder i Doughnut Worry AS.

Nytt produksjonslokale

Donut-sjefen forteller at Stavanger-mottakelsen har vært overveldende, noe som også er med på å forklare utvidelsesplanene.

Fasiten etter åtte måneders drift er lange køer og for små lokaler. Produksjon og butikk under samme tak ble krevende.

Derfor har Doughnut Worry inngått en leieavtale med Base Gruppen om et produksjonskjøkken på Forus. Det ble tatt i bruk på fredag.

Andrea Ribeiro og Miguel Silva tok i bruk Doughnut Worrys nye produksjonskjøkken på Forus fredag forrige uke. FOTO: Privat

Her lages donuts og bagels som fraktes videre til butikken i Langgata i Stavanger. På sikt også Langgata i Sandnes.

– Allerede etter den første måneden fant vi ut at produksjonslokalene våre i Stavanger var for små. Siden den gang har vi vært på jakt etter et produksjonskjøkken, men det har tatt tid å finne det riktige lokalet for oss, sier Ribeiro.

Sandnes-åpning og pop up

Doughnut Worry avdeling Sandnes skal inn i Langgata 67. Målet er å åpne i midten av august.

– Vi har skrevet under på leieavtalen og jeg skal faktisk hente nøklene i dag, sier Ribeiro.

I tillegg til Sandnes-åpningen, forteller hun at selskapet også har tegnet en avtale med kjøpesenteret Arkaden Torgterrassen i Stavanger sentrum. I tre måneder skal Doughtnut Worry ha en pop up i senterets tredje etasje.

– Vi ønsker først og fremst å være en selvstendig butikk og kafé, men da vi fikk muligheten til å teste ut konseptet vårt på et kjøpesenter, så hadde vi veldig lyst til å prøve det, sier hun.

